به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوید متقی اظهار داشت: این دوره از مسابقات با حضور قریب به 500 نفر از اعضای جوان برادر 31 استان کشور در رشته‌های حفظ و قرائت قرآن کریم، امداد و کمک‌های اولیه، حمل تخصصی و توان افزایی، اسکان اضطراری و زبان انگلیسی برگزار شد.

وی افزود: برنامه اختتامییه دوره برادران با حضور مدیرعامل جمعیت استان ، معاون دانشجویی و جوانان و جمعی از معاونین و مدیران ستادی جمعیت هلال احمر استان در اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریشم برگزار شد.

معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان اصفهان گفت: پس از سخنرانی مسئولین و اجرای برنامه‌های مراسم اختتامیه، نفرات اول تا سوم هر رشته معرفی و به آنها لوح سپاس و جوایزی توسط رئیس سازمان اهدا شد.

متقی یادآور شد: بخش خواهران این مسابقات نیز از روز شنبه دوم لغایت سه‌شنبه هفتم آذرماه برگزار شد.

نتایج مسابقات برادران نیز به شرح ذیل است.

در رشته قرائت قرآن کریم در گروه سنی ۱۸ تا ۲۳ سال استان‌های خراسان رضوی، البرز و خراسان شمالی و در رده سنی 24 تا 29 سال خراسان رضوی، اصفهان و کرمان به ترتیب به رتبه های اول تا سوم دست یافتند.

در رشته حفظ قرآن کریم نیز در رده سنی ۱۸ تا ۲۳ سال، استان های لرستان و زنجان اول و دوم و استان خراسان شمالی به رتبه سوم این رشته دست یافت.

همچنین در رده سنی ۲۴ تا ۲۹ سال رشته حفظ قرآن کریم استان های آذربایجان شرقی و قم به ترتیب اول و دوم شدند و استان فارس به رتبه سوم دست یافت.

در رشته امداد و کمک های اولیه نیز استان های قم و آذربایجان شرقی و تهران به رتبه نخست تا سوم این رشته دست یافتند.

استان های اردبیل و اصفهان در رشته اسکان اضطرای به ترتیب اول و دوم شدند و استان قزوین به عنوان سومی این رشته دست یافت.

همچنین در رشته حمل تخصصی و توان افزایی استان های فارس ، آذربایجان غربی و تهران به ترتیب اول تا سوم شدند.

رتبه اول و دوم رشته زبان انگلیسی این مسابقات نیز به خراسان شمالی و مازندران رسید و گلستانی ها هم سوم شدند.

