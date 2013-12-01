به گزارش خبرنگار مهر، نیم ساعت ورزش پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها با نوه هایشان کافی بود تا هوای سرد بوستان لاله برایشان قابل تحمل شود. صبح نسبتاً سرد پاییزی که هوا نیمه ابری است و نسیم ملایمی می‌وزد، بهترین موقع برای ورزش و فعالیت است تا با بدنی که گرم شده به سراغ کار روزانه رفت.

این برنامه که با شعار «تحرک، رمز سلامتی» برگزار شد، کار مشترکی از مرکز بهداشت قم و سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری بود. اجرای پرده خوانی، سخنرانی کارشناس تغذیه و قرعه کشی از بین شرکت کنندگان از قسمت های مختلف این برنامه بود.

علی اکبر حق ویسی کارشناس تغذیه مرکز بهداشت قم در جمع این افراد با اشاره به اینکه دیابت یکی از بیماری های متداول در سبک زندگی امروز است، اظهار داشت: استان قم از نظر ابتلا به دیابت رتبه سوم در کشور را دارد.

وی افزود: تاری دید، مشکلات کلیوی و گرفتگی عروق از جمله عوارض دیابت است.

به گفته این کارشناس تغذیه مشکل از جایی آغاز می‌شود که نیمی از افراد از بیماری خود اطلاع ندارند و آنطور که باید به درمان نمی‌پردازند.

بخش دیالیز ظرفیت پذیرش بیماران را ندارد

وی با اشاره به مشکلات کلیوی که برای بیماران دیابتی به وجود می‌آید اظهار کرد: در حال حاضر بخش دیالیز بیمارستان کامکار ظرفیت هیچ بیمار دیگری را ندارد.

سکته قلبی هم یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در استان است. بسیاری از این مشکلات از کنترل نکردن قند خون به وجود می‌آید که آن هم به دلیل مشکلات در سبک زندگی است.

کم تحرکی، بدی تغذیه، عوامل وراثتی و استرس کارهای روزانه از جمله عواملی است که زمینه به وجود آمدن دیابت را فراهم می‌کند.

حق ویسی با اشاره به اینکه چاقی شکمی یکی از بیماری های خطرناک و زمینه ساز مبتلا شدن به دیابت است ابراز داشت: آمارها نشان می‌دهند این موضوع در زنان قمی بیش از دیگران دیده می‌شود و فشار خون بانوان قمی نیز در کشور حرف اول را می‌زند. چربی شکمی به شدت قند خون را بالا برده و در ابتلا به سرطان‌های روده و سینه نیز موثر است.

کارشناس تغذیه مرکز بهداشت قم عمده مشکلات را از سبک زندگی می‌داند که از غرب وارد فرهنگ ما شده است. توقع زیاد در زمینه مسائل مالی موضوعی است که بسیاری افراد جامعه را دچار گره های روانی کرده و اضطراب را وارد زندگی ما ساخته است.

ابتلا به اختلالات خواب دیگر محصول تبعیت مردم ما از سبک زندگی غربی است. در گذشته مردم خواب و بیداری خود را با ضرباهنگ طبیعت هماهنگ می‌کردند اما در حال حاضر بدخوابی و بی‌خوابی به مشکل شایع دوران ما تبدیل شده است.

حق ویسی می‌گوید اختلال در خواب و بیداری چندین مشکل به وجود می‌آورد که اختلالات روانی، چاقی، بالا رفتن قند ناشتا و اختلالات هورمونی از آن جمله هستند.

سرطان رو به افزایش است

کارشناس مرکز بهداشت قم با اشاره به اینکه آمار سرطان نیز در قمی‌ها به شدت رو به افزایش است عنوان داشت: آخرین نسخه سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با سرطان برنامه غذایی سالم به همراه ورزش منظم روزانه است. خانواده ها به هیچ عنوان نباید ورزش را از زندگی خود حذف کنند. حتی ورزشی ساده مانند پیاده روی را. حتی تنها روزی نیم ساعت.

وی با اشاره به اینکه 50 درصد افراد بدون اینکه بدانند حداقل دو رگ از رگ های قلبشان گرفته است، اظهار کرد: تمام این مشکلات به دلیل اشتباهات ما در انتخاب سبک زندگی رخ می‌دهد.

حق ویسی در انتهای سخنانش تلاش کرد نسخه‌ای عملی برای این مشکلات ارائه دهد. ارتقای آرامش روانی با توکل به خدا در زندگی، فعالیت منظم ورزشی در روز و استفاده از یک برنامه غذایی سالم عناوین این نسخه بود که وی برای حاضران تشریح کرد.

دغدغه‌های شهروندان

بعد از پایان مراسم بانوان خانه‌دار که عهده دار سلامتی خانواده با تهیه غذای سالم هستند، سئوالات تغذیه ای خود را با حق ویسی مطرح کردند.

وفایی، مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری هم از سئوالات و تقاضاهای مردم بی بهره نبود. ضعف در نظافت پارک‌ها، کم امکانات بودن و خرابی وسایل ورزشی بوستان‌ها از جمله مسایلی بود که مردم با وی مطرح کردند.