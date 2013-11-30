جشنواره ملی چای و عسل ایرانی در بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدوي فرماندار بابل عصر شنبه در اين مراسم ضمن تسليت ايام عاشورا اظهارداشت: تعقل درخلقت زنبور عسل نوعي عبادت است زيرا اين موجود بسيار كوچك قادر به ساخت موادي است كه شفاي هر بيماري در آن است.

وي افزود: خداوند در قرآن كريم در هزارو400 سال قبل تاكيد نمود كه امنيت غذايي را در دامن طبيعت جستجو كنيم.

مهدوي با اشاره به اينكه بنده به صورت علمي 11 سال به شغل زنبورداري مشغول بودم گفت: عسل تنها ماده اي است كه صرف ارگانيك به دست آمده وهيچ گونه مسموميت غذايي به دنبال ندارد.

وي با اشاره به هدف برگزاري اين جشنواره بيان داشت: هدف ما تامين امنيت غذايي است، فرهنگ مكتب شيعه درپي ارتقا همنوعان است وبه هيچ وجه در صدد تضعيف نيست وارتقا امنيت غذايي در راستاي سلامت جامعه نقش موثري دارد.

فرماندار بابل خاطرنشان كرد: چاي يكي از محصولاتي است كه براي توليد آن هرگز از سموم كشاورزي استفاده نمي شود وهرگز آلوده نمي شود بايد اين فرهنگ درست مصرف از توليدات سالم داخلي به نسل آينده منتقل شود.

وي توليد چاي وعسل را يكي ديگر از موارد مهم عدم وابستگي به خارج دانست و گفت: وابستگي يعني از دست دادن همه هويت وخودكفايي يعني رسيدن به مرز عزت وسربلندي كه توليد كنندگان ما اين عزت را براي كشور فراهم مي كنند.

شهردار بابل نيز اظهارداشت: تقويت محصولات ايراني وتبليغ براي شهروندان وظيفه مديريت شهري در كنار مسئوليت عمراني و خدماتي است.

فرهاد عسگري با بيان اينكه اقدامات فرهنگي مورد توجه شهرداري بابل است، بيان داشت: برگزاري جشنواره بهار نارنج، جشنواره قرآني، شكلات و بستني، صحيفه سبز، ساختمان وجشنواره راه وشهيد با همكاري شورا وشهرداري بابل از جمله اين اقدامات فرهنگي است كه در دستور كار قرار گرفته است.

اين مسئول اذعان داشت: اين جشنواره فرصت مناسبي براي معرفي عسل مرغوب توليد كنندگان از جمله عسل شهرستان بابل است كه اميدواريم شاهدچنين نمايشگاهي براي ارتقا صنعت چاي و عسل دركل كشور باشيم.

دبيرنخستین جشنواره ملي عسل وچای ایرانی نيز اظهارداشت: هدف از برگزاری این جشنواره تضمین سلامتی مردم جامعه وگنجاندن غذای سالم در سبد غذایی مردم است.



99 درصد چای موود دارای رنگ شیمیایی هستند

رامین بابایی افزود: 99 درصد چایی های موجود دارای رنگ شیمیایی است در حالی که چای ایرانی بهترین چای دنیا به دلیل مستعد بودن خاک لاهیجان وگیلان است، گرچه مهم ترین خصیصه آن دیردم کشیدن آن است اما هرگز بد طعم و پیر نمی شود.

وي با اشاره به منويات رهبري، توجه به تولیدات داخلی را مهمترین حربه در برابر تحریم دشمنان است، تصریح کرد: به دلیل مافیای موجود، با وجود چنین صنعت با اهمیتی در منطقه وکشور متاسفانه شاهد فراموشی این صنعت هستیم درحالیکه این صنعت می تواند نقش مهمی در رونق اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان مستعد داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه محصولات ارائه شده در این نمایشگاه کاملا سالم و ارگانیک هستند خاطرنشان کرد: اکثرمحصولات عسل این نمایشگاه ارگانیک بوده و از فیلتر آزمایشگاه گذشته‌اند واستفاده آن نه تنها برای بیماران دیابتی هیچگونه ضرری ندارد بلکه بسیارمفید است.