ارائه خدمات جامع به ایثاگران در مازندران با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قمصر آبیاری عصر شنبه در نشست بررسی مشکلات ایثار گران شهرداران استان در نوشهر تاکید کرد: در خدمت رسانی به ایثارگران در استان شتاب بیشتری باید داشته باشیم و در بودجه امسال برای اولین بار مطالبات ایثارگران دیده شده است.

وی با بیان اینکه در اجرای خدمات به جامع ایثارگر مشکل داریم، اظهار داشت: مناسب سازی اماکن عمومی برای جانبازان در خیلی از شهرها و ادارات با مانع مواجه است و جانبازان برای رفع مشکلات با رئیس نمی توانند ملاقات داشته باشند یا حتی وارد اداره شوند.

وی تصریح کرد: باید در تمامی سطح شهر امکانات لازم برای تردد جانبازان در نظر گرفته شود و مشکل تردد در مبلمان شهری حل شود.

قمصر آبیاری دراین جلسه طرح های رفع مشکل ایثارگران، نحوه اجرای توانبخشی، مسائل مربوط به اجرای قوانین، صدور بخشنامه جدید، تقاضای بخشنامه جدید و،اجرایی شدن قانون جامع ایثارگران را مطرح کرد.

مهدی توکلی رئیس شورای شهر نوشهر گقت: امور ایثارگران مدافعان حقوق جامعه ایثارگران هستند که البته این موضوع در شورای شهر پنهان نمانده و مصوبات خوبی در این زمینه داشتیم ولی هنوز آنچه که شایسته ایثارگران باشد، ادا نشده است.

جامعه نیازمند فرهنگ ایثارگری است

وی بابیان این مطلب که جامعه ما نیازمند فرهنگ ایثارگری همچون فرهنگ 8 سال دفاع مقدس است افزود: انتظار داریم که ابثارگران نیز برای نهادینه شدن فرهنگ ایثارگرری در این حوزه برنامه‌ریزی مناسب داشته باشند و شورا اسلامی شهر نیز در این حوزه نهایت خدمت و تلاش را داشته باشد.

فرهاد بنی‌‌شیخ‌الاسلامی شهردار نوشهر گفت: از اینکه بتوانیم در خدمت خانواده‌های ایثارگران باشیم باعث افتخار است و شهرداری و شورای شهر نوشهر این آمادگی را دارند تا اگر از سوی استانداری مازندران برای هر چه بهتر شدن شرایط زندگی خانواده‌های عزیز ایثارگران و شهدا برنامه‌ای داشته باشند، نهایت همکاری را انجام دهند.

وی تصریح کرد: به استناد مصوبه شورای شهر نوشهر، برای بستگان درجه یک خانواده‌های ایثارگران تا سقف 150 متر مربع پروانه ساختمان رایگان صادر می‌کند.

شهردار نوشهر اظهار داشت: از سال 80 تا 92 تعداد 10 نفر از ایثارگران یا فرزندان آنها به صورت قراردادی و یا استخدامی جذب شهرداری نوشهر شدند و آنهایی که در شرف استخدامی هستند نیز از طریق استانداری در حال پیگیری کارهای آنها هستیم.