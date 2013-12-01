ترسیم نقشه راه ضامن توسعه همدان/ بهشت سرمایه گذاران در ورطه بی توجهی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین شاخصه ها یا الگو های بررسی پیشرفت در هر جامعه، کشور و یا استان و شهرستانی بررسی وضعیت و چگونگی آن منطقه نسبت به سال های قبل و وضعیت پیشرفت پروژه ها در آن منطقه است.

شهرستان همدان بعنوان یکی از شهرستانهای در حال توسعه که در موارد بسیار حرف برای گفتن دارد، همواره در پی مطرح شدن و حل مشکلات بوده اما آنچه مسلم است اینکه پیشرفت هر شهرستان نیازمند توجه مسئولین آن منطقه و یا میزان تحقق پروژه های اجرایی در آن منطقه است.

شهرستان همدان پتانسیل های مختلفی دارد که هر کدام می تواند زمینه ساز پیشرفت شهرستان همدان از جهات متفاوتی باشد اما وجود برخی مشکلات نیز بعنوان مانعی اصلی سد راه پیشرفت این منطقه است.

برای بررسی وضعیت کنونی شهرستان همدان برآن شدیم تا با فرماندار شهرستان همدان در مورد موضوعات مختلف در این شهرستان به گفتگو بنشینیم.

شهرستان همدان دارای 698 هکتار بافت فرسوده است

فرماندار شهرستان همدان در مورد بافت فرسوده شهر همدان گفت: بافت فرسوده شهر همدان 698 هکتار بوده که تاکنون واحدهایی که در این مورد بهسازی شدند، 116 میلیار و 600 میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

حسن قهرمانی مطلق با بیان اینکه 80 هکتار از این مساحت بافت فرسوده کاملا نوسازی شده است، عنوان داشت: تا پایان شهریور 92 پنج هزار و 91 واحد در بافت فرسوده افتتاح شده و هزار واحد نیز در دی ماه و اسفند ماه امسال به بهره برداری می رسد.

وی در ادامه به معضل حاشیه نشینی شهر همدان اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد توانمند سازی حاشیه شهر همدان پنج منطقه از شهر شناسایی شده است.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه برای توانمندسازی حاشیه شهر همدان پنج منطقه خضر، مزدقینه، حصار امام و چرمسازی و دیزج شناسایی شده و طراحی آن در سال 1386 آغاز شده است، اظهار داشت: این محدوده ها با مساحتی بیش از 626 هکتار و جمعیت 120 هزار نفر در این مناطق جای گرفتند.

پنج منطقه حاشیه شهر همدان توانمند سازی شده است

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه در سال های 85 و 86 مردم این مناطق تا زانو در گل فرو می رفتند، گفت: این مناطق در آن سال ها فاقد آب آشامیدنی بودند و شبکه برق و فاضلاب نیز نداشته بطوری که خواسته مردم این مناطق بهره مندی از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی و امکاناتی مانند برق و گاز و برخی خدمات دیگر بود.

قهرمانی مطلق با اشاره به پیگیری های دولت نهم و دهم در این زمینه، بیان داشت: از سال 85 تا کنون مبلغ 51 میلیارد تومان در قالب 217پروژه برای این مناطق هزینه شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه با برآورده شدن خواسته های خدماتی این مناطق نوع نیازها تغییر پیدا کرده است، اذعان داشت: در حال حاضر مردم این مناطق خواستار ایجاد مجتمع فرهنگی، پارک، کتابخانه و سالن های ورزشی هستند.

فرماندار همدان با بیان اینکه از اعتبار هزینه شده در این پروژه ها، پنج میلیارد آن از اعتبارات شهرستانی و استانی به آن تعلق گرفته است، اظهار داشت: دو دهم میلیارد تومان شرکت مسکن سازان از اعتبارات ملی به طور مستقیم دریافت کرده است.

قهرمانی مطلق عنوان داشت: 40 میلیارد تومان این اعتبار هزینه ای بوده که دستگاه های مختلف مانند آب و برق و گاز و تلفن برای این مناطق انجام دادند.

فرماندار همدان با بیان اینکه همه عملکرد ها در شهرستان همدان و هزینه ها و احداث و پروزه ها، خدمات نظام اسلامی به مردم است، بیان داشت: عملکرد و اتفاقات خوبی افتاده و امیدوارم به کام مردم باشد چرا که مردم دین زیادی بر گردن خدمت گزاران نظام دارند.

اعطای 73 میلیارد تومان اعتبار برای نوسازی و مقاوم سازی مسکن روستایی در شهرستان همدان

فرماندار همدان در مورد مسکن روستایی شهرستان همدان ابراز داشت: 22 هزار و 11 واحد مسکونی در روستا ها وجود دارد که 63 درصد این واحد ها کم دوام و بی دوام تشخیص داده شدند.

حسن قهرمانی مطلق با اشاره به اینکه 14 هزار و 307 واحد مسکن روستایی شهرستان همدان نیاز به بازسازی و مقاوم سازی دارند، عنوان داشت: هزار واحد از این تعداد تا سال 1384 مقاوم سازی شده و هشت هزار و 671واحد تا پایان سال 1391 مقاوم سازی شده است.

وی با بیان اینکه هزار و 639 واحد روستایی بدون دریافت تسهیلات دولت مقاوم سازی شدند، بیان داشت: در مجموع 11 هزار و 310 واحد مقاوم سازی و نوسازی شد و 73 میلیارد و تومان تسهیلات دریافت کردند.

فرماندار همدان در مورد معطل ماندن پروژه های مهر ماندگار شهرستان همدان نیز بیان داشت: با بلوکه شدن ثروت های ارزی با توجه به تحریم ها پروژه ها در سال های 90 و 91 به کندی پیش رفت.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه پروژه های مهر ماندگار با 75 درصد پیشرفت به بهره برداری رسیده است، بیان داشت: امیدواریم با همت مسئولین این پروزه ها به اتمام برسد.

وی در مورد ساماندهی گلزار شهدا در شهرستان همدان اظهار داشت: تقریبا دو و نیم میلیارد تومان برای ساماندهی گلزار شهدای شهر همدان هزینه شده است.

مزار 2600 مزار شهید در شهرستان همدان ساماندهی شده است

فرماندار همدان با بیان اینکه در حال حاضر گلزار شهدای همدان یک مکان آبرومند برای بازدید مهمانان است، اظهار داشت: در شهرستان همدان دو هزار و 600 مزار شهید ساماندهی و به بهره برداری رسیده به جز 16 تک مزار در هشت روستا که با 80 درصد پیشرفت فیزیکی روبرو هستند و به زودی به بهره براری می رسد.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه برای ساماندهی گلزار شهدای مریانج 350 میلیون تومان هزینه شده است، بیان داشت: در بحث شهدای گمنام که در ادارات و دانشگاه ها دفن شدند هزینه های زیادی صرف شده است.

وی در ادامه گفت: پنج شهیدی که در میدان میشان دفن شدند توافقی بین بنیاد حفظ آثار و شهرستان بوده که محل دفن این عزیزان و طراحی محل المان و ساخت آن به عهده بنیاد حفظ آثار است.

فرماندار همدان در این مورد ادامه داد: این پروژه در اجرا بنا به دلایلی به مشکلاتی برخورده و مقداری اعتبار نیز برای آن در نظر گرفته شده اما طراحی المان نیاز به بازنگری داشته که در صورت تایید، اعتبار به آن تعلق می گیرد.

فرماندار همدان با اشاره به مشکلات تخلیه نخاله در جاده حیدره همدان گفت: این کار توسط برخی از رانندگان انجام شده و وظیفه دستگاه های مختلف است که از این زمین ها حفاظت کنند.

قهرمانی مطلق در مورد تخلیه نخاله در سایت رباط شورین اذعان داشت: سایت تخلیه نخاله دیگر ظرفیت تخلیه نداشته و مجموعه شهرداری به کمک شورای شهر و دستگاه های دولتی باید سایت جدید جانمایی کنند.

96 درصد جمعیت روستایی شهرستان همدان از نعمت گاز برخوردارند

فرماندار همدان به وضعیت گازرسانی به روستاها اشاره کرد و اظهار داشت: در شهرستان همدان 96 و 9 دهم درصدجمعیت روستایی از نعمت گاز برخور دارند و 12 روستا در حال گازرسانی است.

وی با اشاره به اینکه در شهرستان همدان تا کنون21 باب مرکز بهداشتی شهری و شهری روستایی ساخته شده است، ابراز داشت: پایگاه بهداشتی 19 باب در شهر و هشت باب در روستا ساخته شده و خانه های بهداشت روستایی نیز 53 باب در شهرستان همدان ساخته شده است.

فرماندار همدان با بیان اینکه تمام ساکنین شهری و روستایی به مراکز بهداشتی دسترسی دارند، بیان داشت: 100درصد جمعیت مناطق شهری و روستایی تحت پوش مراکز درمانی و بهداشتی هستند.

قهرمانی مطلق با بیان اینکه در بخش کشاورزی با وضعیت آب همدان کشاورزان به سمت کشت های جایگزین حرکت کرده اند، بیان داشت: 85 درصد هزینه آبیاری تحت فشار را دولت به طور بلاعوض در اختیار کشاورزان قرار می دهد.

وی در ادامه سخنانش عنوان داشت: سطح آبیاری تحت فشار در شهرستان همدان از چهار هزار و 848 هکتار به 14 هزار و 200هکتار رسیده است.

فرماندار همدان با اشاره به اینکه برداشت زعفران در سطح کوچک در همدان آغاز شده است، بیان داشت: تولید آلوئه ورا و ورمی کمپوست از جمله تولیداتی بوده که شهرستان همدان به سمت آن سوق پیدا کرده است.

قهرمانی مطلق درمورد طرح توسعه کشاورزی همدا نیز گفت: در سال 90 تا 92 طرح های ارائه شده در قالب 135 طرح بوده و 13 میلیارد تومان اعتبار و تسهیلات به آنها تعلق گرفته است.