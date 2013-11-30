با هزار دلهره به مجلس رفتم/ عازم کویت و عمان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جدیدترین مطلب خود در فیسبوک نوشت:



ساعت 9 و نیم شب شنبه است و صبح فردا عازم سفر کوتاهی به کویت و عمان خواهم بود. حدود یک هفته است که از شدت گرفتاری سعادت گزارش دادن نداشتم. پوزش مرا بپذیرید.



فردای بازگشت از ژنو یعنی صبح دوشنبه گذشته، فقط توانستم یک ساعتی در دفترم حضور پیدا کنم و سپس به همراه هیئت مذاکره کننده به دیدن رییس جمهور محترم رفتیم تا ضمن تشکر از حمایت های ایشان، گزارش تلاش هایمان را به ایشان ارائه کنیم. بعد هم چند ملاقات خارجی در وزارت امور خارجه، منجمله ملاقاتی با رییس مجلس لبنان داشتم و سپس برای گزارش و تبادل نظر با ریاست محترم مجلس به بهارستان رفتم. همانجا قرار شد که صبح چهارشنبه به جلسه علنی مجلس برای ارائه گزارش و پاسخ به سوالات نمایندگان محترم بروم.



روز سه شنبه به برگزاری اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) گذشت. بعد هم افتتاح بوستان اکو در حاشیه بزرگراه مدرس در تپه های عباس آباد، همراه با برخی از وزرای شرکت کننده در جلسه و شهردار محترم تهران. بعد چند ملاقات دوجانبه با وزرای شرکت کننده، منجمله ملاقات با رییس دستگاه دیپلماسی پاکستان که برای صرفه جویی در وقت در مسیر پارک اکو به هتل آزادی انجام شد و سپس در هتل با حضور هیئت های رسمی دو کشور خاتمه یافت. من و سایر وزرای شرکت کننده در اجلاس، شام را میهمان آقای شهردار در برج میلاد بودیم که برای من اولین بار در رستوران برج میلاد بود. البته به دلیل آلودگی هوای تهران، نتوانستیم از چشم اندازی که توقع داشتیم لذت ببریم.



بعد از شام (یعنی حدود ساعت نه و نیم شب) تازه مذاکرات دوجانبه با وزیر امور خارجه ترکیه شروع شد و دور اول تا ساعت 12 و نیم بامداد چهارشنبه ادامه یافت. این شب بیداری ها برای بنده که ساعت 5 صبح بیدار می شوم و عادت دارم شب ها ساعت 10 و نیم - یازده بخوابم از هر شکنجه ای بدتر است ولی چاره ای هم نیست.



صبح چهارشنبه با هزار دلهره برای گزارش به مجلس رفتم. قصد داشتم پاورپوینتی از اهم نکات برنامه مشترک اقدام (توافق ژنو) را ارائه دهم که فشردگی برنامه های دوشنبه و سه شنبه فرصت تهیه پاورپوینت را نداد. اما متن برنامه اقدام به فارسی و انگلیسی و نیز جدولی از اهم نکات آن را در اختیار نمایندگان قرار دادم. مجموعا برنامه خوبی بود. حدود 40 دقیقه صحبت کردم و بعد نمایندگان پرسش های محترمانه ای را مطرح کردند و من هم به اختصار پاسخ دادم. اداره دکتر لاریجانی و جمع بندی ایشان بسیار اطمینان بخش بود. حدود دو ساعت طول کشید و از آنجا مستقیم به دولت رفتم و در محیطی بسیار صمیمی و با محبت دوستان، گزارشی هم به همکاران دولت دادم. بعد از دولت، دور دوم مذاکرات ترکیه، ناهار و مصاحبه مطبوعاتی با وزیر خارجه ترکیه بود و بعد هم جلسه بودجه هیئت دولت و شام با برخی همکاران قدیمی وزارت امور خارجه. شاید باورتان نشود که در سه روز دوشنبه تا چهارشنبه فقط دو تا یک ساعت در روز دوشنبه در دفترم در ساختمان وزارت خارجه بودم و بقیه اش را در ملاقات ها و جلسات مختلف. یعنی دو روز در تهران بودم و حتی به دفتر کارم سرنزدم. حالا شاید عذر مرا از ندادن گزارش بپذیرید.



اولین جلسه صبح پنجشنبه هم ساعت 7 شروع شد و بعد چند مصاحبه و ملاقات و بعد هم استقبال از وزیر خارجه امارات که او هم یک ماه پرکاری را برای گرفتن اکسپوی دبی در رقابت با استانبول و مسکو و ریو در سفرگذرانده بود. بازهم یک دور مذاکره در اتومبیل، یک مذاکره و ناهار رسمی، ادامه مذاکره در اتومبیل در مسیر ساختمان جدید سفارت امارات در تهران (که توسط وزیر اماراتی و من افتتاح شد) و ادامه مذاکره در مسیر سفارت تا سعدآباد. همه اینها در حدود 2 ساعت و نیم. در ملاقات با رییس جمهور شرکت نکردم چون باید برای دیدار مراجع تقلید به قم مشرف می شدم. شب جمعه را در حرم حضرت معصومه بودیم و از ساعت 7 صبح جمعه تا حدود 9 شب یک سره در ملاقات با مراجع و دیگر بزرگان قم برای تشریح اهداف، چالش ها و دستاوردهای سیاست خارجی و مذاکرات هسته ای.



شنبه صبح به تهران برگشتم و از بدو ورود تا زمان شروع این گزارش در جلسات مختلف بودم که آخرین آنها با نخست وزیر و وزیر خارجه سوریه بود.



امشب اگر خدا بخواهد قدری زودتر می خوابم چون فردا صبح زود عازم سفرم. ببخشید که گزارش فهرست وار تقدیم شد. فقط خواستم تمام هفته را به نحوی پوشش دهم.

خدانگهدار و به امید دیدار دوباره