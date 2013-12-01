دریافت جریمه برای پارکینگ فروشی در مشهد باید محدود شود

محمد سهیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوع دریافت جریمه برای پارکینگ فروشی در پایتخت معنوی باید محدود شود و در این راستا معتقدیم مبالغی که برای کمبود پارکینگ دریافت شده باید در همان محل هزینه شود.

وی با اشاره به کمبود پارکینگ در مشهد، ادامه داد: موضوع محدودیت و کمبود نگران کننده پارکینگ در این شهر به فراهم نبودن زیرساختها بازمی‌گردد و در این راستا همه تلاش شورای شهر و مسئولان شهری بر این است که این مشکل را تا حدود زیادی حل و فصل کنند.

کمبود پارکینگ در پایتخت معنوی مسئله تازه ای نیست

عضو شورای شهر مشهد تصریح کرد: کمبود پارکینگ در پایتخت معنوی مسئله تازه‌ای نیست و شورای چهارم برای حل این معضل نیازمند زمان کافی و در صورت ضرورت تدوین برنامه ها و استراتژی های مختلف است.

وی یادآور شد: بی‌شک برای احداث پارکینگ های جدید در این شهر نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مناسب و کمک گرفتن از بخص خصوصی هستیم و در این راستا شورا درصدد اختصاص بودجه و اعتبارات مورد نیاز است.

ساخت تعداد محدود پارکینگ جبران کننده نیاز آینده مشهد نخواهد بود

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری شورای شهر مشهد با تاکید بر اینکه با احداث پارکینگ نباید تنها نیاز جاری شهر برطرف شود، افزود: ساخت تعداد محدود پارکینگ جبران کننده نیاز آینده مشهد نخواهد بود بنابراین امروز در برنامه ریزیها باید نگاهمان به چند سال آینده نیز باشد.

به گفته این عضو شورای شهر مشهد برای تامین نیاز مشهد به پارکینگ باید از کمک سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی نیز غافل نشویم.