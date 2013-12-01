استاندار خراسان رضوی باید مشوق سرمایه گذاران باشد

محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خراسان رضوی یکی از استانهایی است که با 90 درصد بخش خصوصی و چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی همواره در عرصه اقتصاد کشور پیشتاز بوده است لذا بهره برداری درست از ظرفیتهای این استان نیازمند حمایتهای لازم و سرمایهگذاریهای مناسب است.
غفلت از ظرفیتها مسیر توسعه را دشوار میکند
وی با تاکید بر اینکه غفلت از ظرفیتهای این استان پهناور مسیر توسعه را دشوار می کند، افزود: مدیر استان باید با دقت نظر کافی و شناسایی پتانسیلهای این خطه با جدیت تصمیمگیری کرده و تولید کنندگان و سرمایه گذاران را زیرچتر حمایت خود قرار دهد.
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: طی سالهای اخیر این استان با چالشهای جدی در عرصههای مختلف مواجه بوده وعلیرغم توانمندیهایی که در حوزه گوناگون وجود داشته متاسفانه برنامهریزی لازم به منظور بهره برداری از سرمایههای این استان صورت نگرفته است.
به کار بستن همت لازم برای پویایی هر چه بیشتر خراسان رضوی
وی یادآور شد: خراسان رضوی به دلیل شرایط خاص اقلیمی بهعنوان یکی از مستعدترین استانهای کشور در زمینه اقتصاد کلان نام برده میشود اما دیر یا زود اگر نتوانیم همت خود را به کار ببندیم دیگر نمی توان همچون گذشته این استان را در خصوص اقتصاد کلان نگین شرق کشور دانست.
شرکا تصریح کرد: چندین سال است که کارخانه ها، مراکز تولید و صنعتی به دلیل نبود حمایت های لازم به نوعی فلج شده اند و در این راستا باید به جرات گفت که مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی جدی است و طرحهای نیمهتمام صنعتی بسیاری منتظر دریافت وام هستند.
عدم ارائه تسهیلات لازم به واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی
دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران عنوان کرد: بخشی مهمی از مشکلات واحدهای تولیدی و مراکز صنعتی عدم ارائه تسهیلات لازم است و با ادامه این روند وضعیت بحرانی خواهد شد.
وی با اشاره به دلسردی نیروی کاری که در بخش کارخانه ها و واحدهای تولیدی فعالیت می کنند نیز بیان کرد: نبود تفاهم میان نیروی کار و کارفرما در مواردی مثل دست مزد، بیمه و پرداخت نشدن حقوق چند ماهه و حتی یک ساله بخشی از مشکلات نیروی کار در کارخانه ها است.
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