بی ثباتی شهرداری گرگان بحران ایجاد کرده است/ برگزاری همزمان دو انتخابات به ضرر شهرداری ها تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، شورای شهر گرگان در راستای اجرای قانون اساسی در اولین جلسه بعد از تشکیل اعضای هیات مدیره و در تاریخ 24 شهریور با تشکیل جلسه ای اقدام به انتخاب و معرفی شهردار کرد.

بر اساس تصمیم اعضای شورای شهر و با رای اکثریت 7 نفره از 13 عضو شورای شهر، حسین صادقلو به دلیل تجربیات فراوان در این زمینه انتخاب و در تاریخ 27 شهریور مدارک وی به وزارت کشور تحویل داده شد.

اما امروز که نزدیک به 80 روز از انتخاب و معرفی شهردار گرگان گذشته هنوز حکم صادقلو به تایید وزیر کشور نرسیده است و همین امر علاوه بر ایجاد گمانه زنی ها و نگرانی های مختلف در بین شهروندان و مسئولان مشکلات فراوانی را نیز در شهرداری گرگان ایجاد کرده است.

ایجاد دو دستگی در بین کارمندان شهرداری گرگان، عدم توجه به قوانین و مصوبات شورا و بی تفاوتی برخی کارکنان شهرداری در کنار کندی اجرای پیمان های شهرداری در زمینه های مختلف باعث شده تا حتی اعضای شورای شهر هم به این شرایط اعتراض کنند.

عضو دوره چهارم شورای شهر و همچنین از پرسنل قدیم شهرداری گرگان در این زمینه گفت: شهرداری گرگان شرایط خاصی پشت سر می گذارد که این شرایط باعث ایجاد بحران در برخی از بخش ها شده است.

ابراهیم جرجانی افزود: کارمندان شهرداری انگیزه کاری خود را از دست داده اند و این بی ثباتی باعث شده در بلاتکلیفی باشند.

وی ادامه داد: شهردار حتی اگر یک روز از عمر مدیریتی اش مانده باشد باید طوری کار کند که قرار است سال ها در این سمت باشد.

جرجانی با بیان این که در نزدیک ایام عید هستیم تصریح کرد: در سه ماه باقی مانده شهرداری باید طوری مدیریت شود که برنامه های عمرانی به خوبی پیش برود و در شهر تداخلی پیش نیاید.

در همین رابطه یکی از شهروندان هم به خبرنگار مهر گفت: مدت ها است که صحبت از انتخاب شهردار است ولی تا کنون اتفاقی نیفتاده است.

محمد سعدی افزود: متاسفانه وقتی به شهرداری مراجعه می کنیم جواب درستی نمی گیریم، همه می گویند تا آمدن شهردار باید صبر کرد.

وی ادامه داد: دو دستگی در بین کارمندان بسیار مشهود است بعضی خود را واسبته به ابراهیم کریمی می دانند و بعضی هم خود را وابسته صادقلو، انگار هنوز شهردار بر صندلی شهداری تکیه نزده کارمندان برای پست و سمت در شهرداری و ارتقا جایگاه تصمیم گیری کرده اند.

مشخص است که مطالب عنوان شده تنها بخشی از مشکلات شهرداری گرگان طی مدت 3 ماه سرپستی ابراهیم کریمی است. 3 ماهی که علاوه بر بی انگیزگی کارمندان حاشیه ها واختلاف نظرهایی را هم در داخل شورا نمایان کرده است.

در همین زمینه علی کلاتی، عضو شورای شهر گرگان گفت: شهردار پس از تایید باید حکم کارگزینی بگیرد و حکم کارگزینی را نمی توان به افراد بازخرید داد.

وی افزود: در قانون درباره عدم به کارگیری نیروهای بازخریدی به صورت شفاف توضیح داده شده است.

عبدالرضا چراغعلی عضو دیگر شورای شهر نیز با تایید این نکته که مشکل طولانی شدن تایید حکم صادقول بازخرید بودن وی است تاکید کرد که شورای شهر در انتخاب فرد مناسب کوتاهی کرده است.

اما موافقان حسین صادقلو معتقدند که دلیل طولانی شدن مدت زمان تایید حکم شهردار برگزاری همزمان دو انتخابات است.

حسین ربیعی معتقد است برگزاری انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری به جای این که به کاهش هزینه های کشور کمک کند بیشتر به کشور بخصوص شهرداری ها هزینه وارد کرده است.

وی گفت: برگزاری دو انتخابات با هم باعث شده تا سیر تکمیل هیات دولت روند تایید شهرداران را به تاخیر بیاندازد و به همین دلیل شهرداری ها متحمل هزینه های فراوانی شده اند که این هزینه ها به مردم هم صدمه وارد کرده است.

ربیعی تاکید کرد: در مورد شهردار گرگان مشکل از وزارت کشور است زیرا بعد چند ماه تازه متوجه بازخرید بودن وی شده اند و به همین دلیل مکاتباتی با هیات دولت داشته اند و قرار است این مساله در اسرع وقت توسط هیات دولت بررسی شود.

سخنگوی شورای گرگان تصریح کرد: وزارت کشور باید جواب بدهد که آیا صادقلو مورد تایید است یا خیر تا در صورت عدم تایید شورای شهر تصمیم جدید بگیرد.

اکنون پس از نزدیک به 80 روز وعده های مختلف توسط اعضای شورای گرگان هنوز حکم شهردار گرگان تایید نشده است و بر اساس قانون شهرداری ها در فاصله بين صدور رأي عدم اعتماد و بركناري شهردار و يا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد يكي از كاركنان شهرداري با انتخاب شوراي شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداري خواهد بود.

حال که فرصت سه ماهه سرپرست شهرداری گرگان در روزهای آینده به پایان می رسد باید منتظر تصمیم شورا ماند تا بدانیم که قرار است همچنان به انتظار آمدن حسین صادقلو بنشینیم تا شاهد معرفی فردی دیگر برای شهرداری گرگان خواهیم بود.







