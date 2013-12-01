الزامات اجرای مانور مقابله با زلزله با محوریت مدارس / بررسی مدارس تخریبی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اهمیت موضوع تصمیم گرفتیم تا گفتگوی تفصیلی با " ایوب نجف زاده " مدیرکل آموزش و پرورش گیلان و " عمران حسن زاده " مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان داشته باشیم آنچه می‌خوانید ماحصل این گفتگو است.

مهر: چرا مانور مقابله با زلزله با محوریت مدارس انجام می ‌شود و در واقع نقش آموزش و مانور را در کاهش مخاطرات زلزله مدارس را چگونه ارزیابی می ‌کنید؟

نجف زاد: زلزله به عنوان یک حادثه طبیعی خطرات و تهدیداتش نسبت به سایر حوادث متأثر از طبیعت بیشتر است از طرف دیگر انسان از ابتدای خلقت همواره با مفهوم ناامنی و تهدید مواجه بوده و تهدیدات مربوط به حوادث طبیعی نیز جزء تهدیدات اولیه به شمار می ‌رود.

ضمن اینکه همیشه انسان تلاش کرده در مقابله با این تهدیدات بتواند برای خود محیط امنی فراهم کند و از طرف دیگر امروز می ‌بینیم در بحث پدافند غیر عامل که از منویات رهبر معظم انقلاب نیز بوده ساختاری نسبت به این مهم در کشور تعریف شده است.

همچنین جایگاه زلزله در موضوع پدافند غیر عامل به خوبی خود را نشان داده است بنابراین انسان‌ ها در مقابل این حادثه طبیعی چگونه باید عمل کنند نیاز هست که راهکارهایی ارائه شود، ارتقای سطح آگاهی مردم و افراد جامعه و همچنین ایجاد آمادگی در مردم برای مقاومت در برابر این نوع حوادث از اهدافی است که امروزه مسئولان کشوری و استانی آن را پیگیری می‌ کنند و برای تحقق این هدف مدارس را انتخاب کرده اند.

دلایل مختلفی دارد از اینکه مدارس به چه دلیل انتخاب شده و چگونه می ‌توانند نقش‌آفرین باشند نخستین دلیل اینکه مدارس از نظر جمعیتی نسبت به سایر اماکن دارای جمعیت بیشتری بوده و هم اکنون 380 هزار دانش‌ آموز در مدارس استان مشغول به تحصیل هستند.

اگر بتوانیم و بخواهیم یک مانور زلزله صحیحی را انجام دهیم در آموزش این دانش‌ آموزان در واقع زمینه مناسبی را برای مقابله با زلزله فراهم کرده ‌ایم و بحث دیگری را که دنبال می ‌کنیم اینکه دانش ‌آموزان آموخته‌ های خود را به والدین و خانواده ‌های خود انتقال می ‌دهند که به یقین سطح وسیعی از جامعه را در بر می ‌گیرد.

از نکاتی که باید یادآور شوم اینکه تجارب گذشته نشان داده که دانش ‌آموزان بیشتر در معرض آسیب زلزله قرار می ‌گیرند به ویژه این زلزله اگر در روز باشد و در زمانی رخ دهد که دانش ‌آموزان در مدارس حضور دارند.

مهر: کاهش خطر زلزله تا حدود زیادی منوط به کاهش آسیب‌ پذیری محیط زندگی از جمله مدارس است کاهش خطر در ساختمان مدارس یکی از مهمترین اینها هست وضعیت مدارس استان را از این لحاظ چگونه ارزیابی می‌ کنید؟

نجف زاده: گذشته از آن عوامل مربوط به سطح آگاهی و ایجاد آمادگی از نظر روانی در مردم تمامی ساختمان ‌ها و فضاها در همه زمینه ‌ها می ‌تواند کمک ‌کننده باشد برای تحقق این اهداف از جمله مدارس.

هم ‌اکنون مدارس کاملاً شناسایی شده ‌اند و به دو بخش تقسیم می شود مدارسی که از مقاومت مناسب برخوردار هستند بخصوص مدارسی که در راستای اجرای طرح تخریب و بازسازی مربوط به قانون مجلس دوباره ساخته شده اند اما مدارسی نیز وجود دارد که تخریبی هستند و باید دوباره بازسازی شوند که خطرآفرین هستند و طرف دیگر مدارسی که تخریبی اعلام نشده ‌اند اما با مقاوم ‌سازی از وقوع خطرات در آنها جلوگیری می ‌شود که این کار برعهده اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان هست و در این رابطه نیز اقدامات مناسبی در گیلان انجام شده است.

مهر: به زبان آمار در خصوص وضعیت مدارس استان از لحاظ تخریبی بودن و یا مدارسی که نیاز به مقاوم ‌سازی دارند برای مردم گزارش دهید؟

حسن زاده: با توجه اینکه بحث مدارس تخریبی در سال ‌های قبل از 80 برای کیفیت کاری آنها بحث می‌ شد در چهار مرحله پیش بینی شده که در سال 84 برداشت تمامی ساختمان‌ هایی که تخریبی بودند از سوی اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس انجام و برای تمامی مدارس تخریبی شناسنامه صادر شد. این چهار مرحله به این شرح است 1- خود تخریب و بازسازی یعنی احداث مدارس 2- مطالعه مقاوم‌ سازی که اگر مدارسی احتیاج به مقاوم ‌سازی داشته باشند تا به آئین‌نامه استاندارد مورد نظر برسند 3- اجرای مقاوم ‌سازی 4- اجرای سالن‌ های مقاوم

با توجه به اینکه استان‌ های شمالی کشور فرسودگی زودهنگامی به لحاظ تجهیزات و ساختمان‌ ها دارند خوشبختانه این بحث‌ ها همواره در سطح کشور با سازمان نوسازی و وزارتخانه در میان گذاشته می شود.

اعتبار 58 درصدی که برای پروژه های عمرانی مدارس گیلان برنامه ریزی شده بود این اعتبار تاکنون به مرحله اجرا در آمده است با این تفسیر یک مورد دیگری داشتیم که در رابطه با مطالعه بوده و سهمیه ای که به گیلان اختصاص یافت 100 درصد این سهمیه مطالعه و از بین آن، سهمیه استان شامل 790 کلاس درس بوده که بیش از 90 در صد انجام شده است حتی یک مرحله گرمایشی در آنها اجرا و 10 درصد باقیمانده در آینده ‌ای نزدیک تحویل داده می‌ شود.

مهر: ظاهراً از این نظر در سطح کشور از سطح متوسط پائین ‌تر هستیم درست است؟

حسن زاده: خیر، نسبت به موافقتنامه و اعتباراتی که برای گیلان در این زمینه پیش بینی شده است استان همراه هست علاوه بر این افزون بر 120 مدرسه نیز در حال اجرا داریم و از نظر اجرایی هیچ گونه عقب ‌ماندگی نسبت به کشور نداریم یعنی اگر 790 کلاس برای استان پیش بینی کرده بودند ما برای هزار کلاس درس برنامه‌ ریزی کرده ‌ایم.

مهر: از نظر تعداد پائین ‌تر هستیم درست است؟

حسن زاده: از نظر تعداد با توجه به تعداد دانش ‌آموزانی که در استان وجود دارد نسبت به کل کشور یک در صدی به استان اختصاص پیدا می ‌کند به کارهای آن در صد که به استان اختصاص می ‌یافت انجام شده است هم ‌اکنون نیز حتی سالن‌ های مقاوم در سال ‌های اخیر انجام و کاملاً تحویل شده است با توجه به اعتبار هفت هزار میلیاردی که پیش بینی شده بود.

مهر: الان با توجه به تعداد دانش‌ آموز چه رتبه ‌ای در کشور داریم؟

حسن زاده: رتبه 15 و 16 را داریم ولی از نظر ایجاد مقاوم سازی در مرتبه پنجم و ششم قرار داریم.

مهر: از لحاظ تعداد مدارس تخریبی چطور ؟

حسن زاده: با توجه به اینکه تعداد دانش‌ آموزان کاهش می‌ یابد این به نفع استان بوده اما از طرفی دیگر به فرسودگی ساختمان‌ ها اضافه می ‌شود گیلان هم ‌اکنون وضعیتی که در کشور در رابطه با مقاوم‌ سازی دارد، صددرصد کارها براساس اعتبار انجام یافته و چند درصدی که باقی‌ مانده در حال اجراست تا هرچه زودتر تحویل دهیم، از نظر احداث نیز به همین صورت بوده است.

مهر: اگر دانش‌ آموزان در مواجهه با زلزله از اطلاعات کافی برخوردار باشند می ‌توانند خود را با شرایط وفق دهند در این خصوص آموزش نیز بسیار مهم است دراین ‌باره چه کرده ‌اید به عبارتی نسبت به آموزش دانش‌ آموزان برای آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه چه برنامه ‌هایی در این زمینه دارید و این مانورهای زلزله از چه سالی در آموزش و پرورش آغاز شده است؟

نجف زاده: بحث مانورهای زلزله از سوی پژوهش‌ های بین‌ المللی زلزله ‌شناسی در سال 74 طراحی شد، در سال 75 و 76 و 77 این طرح در مدارس تهران به صورت آزمایشی انجام و بعد از آن کشوری شد به دلیل اینکه نتیجه مثبتی از این مانور زلزله به‌ وجود آمد امسال نیز پانزدهمین مانور زلزله در سطح کشور و استان گیلان انجام می شود اما موضوع آموزشی که در طول سال است نخست در کتب درسی و عناوین درسی از نظر محتوا این موضوع لحاظ شده است هم ‌اکنون در مقطع ابتدایی و هم در مقطع متوسطه در عناوین مختلف درسی به بحث زلزله پرداخته شده و همچنین به بحث پدافند غیر عامل و همچنین آمادگی دانش ‌آموزان در برابر این نوع خطرات کاملاً توضیح داده شده است.

مهر: آیا آسیب ‌شناسی شده است برای اینکه بفهمیم این آموزش ها در دانش ‌آموزان کاربردی شده است؟

نجف زاده: اجرای مانور زلزله در واقع یک کار عملی است از اندوخته‌ های تئوری دانش ‌آموزان یعنی دانش ‌آموزان در طول سال از کتاب ‌های خود به صورت تئوری می‌ آموزند اما در سال یکبار به‌ صورت عملی این کار را انجام می ‌دهند که در بعضی از کشورها از جمله ژاپن در هر ماه یکبار این مانور زلزله انجام می ‌شود.

به نظر می ‌رسد معیار خاصی برای ارزیابی وجود نداشته باشد اما یکی از معیارهایی که می ‌تواند به عنوان یک شاخص کمک کند این است که ما دانش ‌آموزانی را که در سال‌ های گذشته در این مانور شرکت کرده اند هر سال که می‌گذرد عملکرد آنها نیز بهتر می ‌شود.

به آن نکات ایمنی که معمولاً عوامل که اجرایی گوشزد می ‌کنند بیشتر توجه می کنند و نسبت به دانش‌ آموزان تازه ورود موفق ‌تر هستند و می ‌تواند معیاری برای موفقیت ‌آمیز بودن این طرح باشد.

مهر: مهمترین اقدامات و فعالیت‌ هایی که امرور در مدارس استان انجام می ‌شود، چیست؟

نجف زاده: مانور زلزله در استان گیلان در یک مرحله پنج تا 10 دقیقه انجام می ‌شود که شامل دو مرحله است اول اینکه پناه گیری صحیح را به دانش‌ آموزان بیاموزیم دوم اینکه خروج از محلی که در آنجا پناه گرفته‌ اند بنابراین با هماهنگی صدا و سیما آژیری از رادیو پخش می ‌شود به مدت 30 ثانیه که نشان‌ دهنده شروع زلزله فرضی است و در این زمان دانش ‌آموزان باید پناه بگیرند و پس از پایان آژیر نیز از محلی که پناه گرفته اند باید خارج و به فضای باز بروند بنابراین دستوراتی را در این زمینه بخشنامه کرده ایم و جلسات مختلفی با عوامل اجرایی از جمله معاونان پرورشی داشته ‌ایم و امروز همه مدیران و عوامل اجرایی ما کاملاً در سطح مدارس استان آمادگی دارند تا این مانور به خوبی انجام شود.