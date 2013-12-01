بوشهر زخم زلزله و سیل و محرومیت دارد/ لزوم تبدیل بوشهر به منطقه ازاد تجاری

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند شنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر در عسلویه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور رئیس‌جمهور در استان بوشهر، اظهار داشت: لازم است که از حضور رئیس جمهور در منطقه زلزله زده، بازدید از محل، صدور پیام تسلیت در اولین لحظات بروز حادثه، ابلاغ دستور کتبی برای رسیدگی به زلزله زدگان و تاکید برای تامیت بخشی از نیازمندی‌ها تقدیر کنیم.

وی تصریح کرد: هیچ کجای دنیا نمی‌بینیم که رئیس جمهوری 48 ساعت پس از یک زمین لرزه در محل بحران حاضر شود و تعداد زیادی از وزرا در منطقه زلزله‌زده حاضر شوند ولی امروز این مهم را مشاهده کردیم.

استاندار بوشهر اضافه کرد: نقطه قوت نظام و محبوبیت مسئولان نظام در مردمی بودن مسئولان و عاشق خدمت بودن و بدون هراس حاضر شدن در مجامع عمومی است و خدا را شکر که رئیس جمهور مردمی بر عرصه خدمت‌گذاری این کشور تکیه زده است.

وی افزود: روز گذشته به ما اعلام شد که رئیس جمهور به بوشهر می‌آید و برای ما غیرقابل باور بود؛ ولی امروز در این نظام، خدمتگذاری حد و مرز نمی‌شناسد و همه مسئولان با عشق و علاقه پای کار هستند.

صفا و همدلی حرف اول را در استان بوشهر می‌زند

حسنوند به ظرفیت‌های استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: استان بوشهر بیش از 707 کیلومتر مرز آبی دارد و شش میلیون اصله نخل و صادرات بیش از 90 درصد نفت کشور و همجنین تولید 70 درصد میگوی پرورشی کشور در استان، بخشی از ظرفیت‌های استان بوشهر است.

وی بیان داشت: همچنین ذخیره 20 میلیون بشکه نفت در استان، داشتن تمدن چندین هزار ساله و داشتن روستای قرآنی چارم و وجود علما و فضلا در استان بوشهر از دیگر ظرفیت‌های این استان است.

استاندار بوشهر گفت: استان بوشهر زخم زلزله و سیل و محرومیت دارد، استان بوشهر توان مدیریت دارد، بوشهر نیروگاه دارد و دریا دارد و مردان و زنان عالی‌قدر دارد و صفا و همدلی حرف اول را در استان بوشهر می‌زند.

وی با بیان اینکه انتخابات و تغییر مدیران دلیلی برای کم‌کاری نیست، اضافه کرد: کم کاری در انجام خدمت نوعی خیانت به مردم است و همه باید تا آخرین ثانیه خدمت کنیم و حامی دولت باشیم.

حسنوند در ادامه خاطرنشان ساخت: دولت موفقیت در عرصه بین‌الملل را در سه ماه برای کشور به ارمغان آورد و شاهدیم که دولت همه مسائل را صادقانه به مردم می‌گوید.

امنیت و آرامش در کشور فراگیر شده است

وی اظهار داشت: دولت با پشتوانه مردم و عزم و اراده مسئولان بنا است مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را حل کند و در هر جا که باشیم باید اسلحه خدمت را به دست بگیریم و کار کنیم.

استاندار بوشهر تصریح کرد: خوشحالیم که امنیت و آرامش در کشور فراگیر شده است، خوشحالیم که روز به روز امید در کشور بیشتر می‌شود و فاصله مردم و مسئولان هر روز کمتر می‌شود.

وی ادامه داد: امام و رهبری همواره از دولت حمایت کرده‌اند و امید را به واسطه عملکرد دولت داشتند و ما نیز نباید عملکرد دولت را زیر سوال ببریم.

حسنوند اضافه کرد: مرد استان بوشهر از رئیس جمهور توقعاتی دارند که برخی از خواسته‌های مردم را در اینجا بیان خواهیم کرد. در منطقه زلزله زده خواسته همه ما این است که آثار خرابی‌ها برچیده شود

وی گفت: مردم برای توسعه استان بوشهر دنبال نگاه ویژه‌ای هستند و تبدیل بوشهر به منطقه ازاد تجاری یکی از خواسته‌های مردم است و بوشهر پارامترهایی را دارد که هیچ یک از مناطق این شرایط را ندارند.

لزوم راه‌اندازی مسیر راه‌آهن بوشهر شیراز/ اتوبان بوشهر شیراز تسریع شود

استاندار بوشهر تصریح کرد: مطالعه این طرح انجام شده است و این مصوبه به عنوان اولین هدیه از سوی دولت به مردم بوشهر اهدا شود چرا که این پروژه از آرزوهای دیرینه ملت ایران بوده است.

وی اظهار داشت: بوشهر می‌تواند نقطه اتصال کشورهای حاشیه خلیج فارس به داخل مرزهای ایران باشد و راه‌اندازی مسیر راه‌آهن بوشهر شیراز می‌تواند نقش بسیار مهمی در این زمینه داشته باشد.

حسنوند تصریح کرد: راه‌اندازی اتوبان بوشهر شیراز نیز نقش بسیار مهمی در توسعه استان بوشهر خواهد داشت و رونق اقتصادی و گردشگری را در استان بوشهر خواهد داشت.

اگر رفتگر هم باشم، با افتخار خدمت می‌کنم

وی خواستار سفر مجدد رئیس‌جمهور به استان بوشهر شد و بیان داشت: امیدواریم در سفر آینده رئیس جمهور به استان بوشهر این فرصت را داشته باشیم که یک دیدار مردمی نیز برای استقبال و ابراز عشق و علاقه مردم به رئیس جمهور برگزار کنیم.

استاندار بوشهر تاکید کرد: اگر حتی تا یک ساعت دیگر هم استاندار باشم، برای خدمت‌گذاری از همه توان خود استفاده می‌کنم و اگر رفتگر هم باشم، با افتخار خدمت می‌کنم.

