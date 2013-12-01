به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله صفاییبوشهری شنبه شب در نشست شورای اداری استان بوشهر که با حضور رئیسجمهور در عسلویه برگزار شد با تسلیت به مناسبت درگذشت تعدادی از هموطنان در زمینلرزه شهرستان دشتستان، اظهار داشت: از رئیس جمهور و وزرا و معاون رئیس جمهور که در استان حضور یافتند و همچنین پیگیریهای دفتر مقام معظم رهبری تقدیر میکنیم و استان بوشهر به خاطر این نگاه به خود میبالد.
وی افزود: استان بوشهر در جغرافیای سیاسی ایران و خلیج فارس دارای موقعیت استراتژیک است که داشتن مرز طولانی با یک آبراه فوقالعاده مهم در عرصه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و علم و فناوری بخشی از این عوامل مهم است.
امام جمعه بوشهر به برخی از ظرفیتهای استان بوشهر اشاره کرد و گفت: استان بوشهر دارای ذخایر بسیار غنی و اثرگذار در توسعه و پیشرفت ایران اسلامی است.
استان بوشهر سنگر اول دفاع فرهنگی است
وی اضافه کرد: دارابودن ظرفیتهای بسیار بالا در زمینه شیلات و کشاورزی و در بحث تجارت و بهویژه تجارت الکترونیک، و همچنین در عرصه فرهنگ و مبانی دینی به عنوان خط اول تجلی اسلام در حوزه خلیج فارس بخشی از ظرفیتهای استان بوشهر است.
صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر سنگر اول دفاع فرهنگی است، افزود: استان بوشهر چهار بار توسط استعمار پیر مورد تهاجم قرار گرفته است که این تهاجمات با انگیزههای مختلف انجام شده است و هر بار نیز مردم این استان با همراهی و رهبری علمای دینی متجاوزین را از کشور اخراج کردهاند.
وی تصریح کرد: استان بوشهر هیچگاه متاثر از حضور نیروهای مهاجمین نبوده است؛ نه در مقابل تهاجم سخت و نه در مقابل تهاجم نرم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر گفت: باید سندی برای توسعه و پیشرفت استان بوشهر ترسیم شود و نخبگان و بزرگان و خردمندان عرصه طرح توسعه با کار کارشناسی این سند را به گونهای تدوین کنند که بوشهر با تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بتواند رقابت کند.
استان بوشهر هیچگاه برای کشور هزینه نداشته است
وی اذعان داشت: بوشهر میتواند با خردمندی و راهبردهای بزرگان چنان پیشرفت کند که خود کفا باشد و در عرصه اعتبارات و تنظیم برنامهها با نگاه بینالمللی دیده شود و تدوین نقشه راه کوتاه مدت و بلند مدت و میان مدت متناسب با ظرفیت و قابلیت اهداف و آرمانها را تامین کند.
صفایی بوشهری بر لزوم توسعه دانشگاههای بین المللی در استان بوشهر تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: باید در عرصه انرژی و بهویژه انرژی هیدروکربنی و انرژی هستهای و بین المللی کردن اینها دانشگاههای بین المللی ایجاد شود.
وی افزود: استان بوشهر همواره بر کشورهای حوزه خلیج فارس تاثیرگذار بوده است و میبینیم که عسلویه تمام جهان را معطوف به خود کرده است و وجود عسلویه و نیروگاه اتمی بوشهر، این استان را به پایتخت انرژی ایران تبدیل کرده است.
امام جمعه بوشهر گفت: استان بوشهر همواره برای کشور یک خدمتگذار بوده است و هیچگاه هزینه نداشته است و استانی بینالمللی است که نیازمند نگاه بین المللی و افق بینالمللی و مدیریت بین المللی است.
نظر شما