برترین های قرآنی استان سمنان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی یوسف تبار شامگاه شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به ارتقای سطح برگزاری مسابقات قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه طی سال جاری نسبت به سال های گذشته اظهار کرد: برای اینکه مسابقات در سطح بالاتر و مطلوب تر برگزار شود برنامه ریزی مناسبی انجام شد.

وی با اشاره به انتخاب نفرات برتر سی و ششمین دوره مسابقات استانی حفظ قرائت و ترتیل قرآن کریم که به مدت دو روز در شهر بسطام شاهرود برگزار شد افزود: در رشته حفظ کل برادران بزرگسال سجاد واعظی اول، محمد تقی سعد الدین و عباسعلی فتحی به ترتیب دوم و سوم شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان گفت: علی یوسفی نفر برتر رشته حفظ 20 جزء برادران بزرگسال، و آقایان محسن وحید و محسن خطیبی نفرات اول و دوم حفظ 10 جزء برادران بزرگسال شدند.

وحید الدین وحید نیا، حسین دهقان و وحید خدابخشیان نفرات اول تا سوم قرائت بزرگسالان و حمید سماوی، محمد نوروزی و منصور اسدی نفرات برتر رشته ترتیل بزرگسالان بودند که یوسف تبار به آن اشاره کرد.

وی خاطر نشان کرد: در بخش شکوفه های برادر نیز ابوالفضل مهدوی فر نفر اول حفظ 10 جزء، محمد یزدانی نفر برتر حفظ 20 جزء، ابوطالب منطقی، محمد هادی فرحزاد، و علیرضا شعبانی نفرات اول تا سوم قرائت و امید دباغی، علی رمضانی فر، محمد رضا گرزالدین حائز رتبه های اول تا سوم شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد: در بخش خواهران نیز زینب شاطری نفر اول، ملیکه نیکدل دوم، فاطمه محمد خانی سوم حفظ کل بزرگسالان، عطیه تبیانیان، زهرا نژادلو، سمیه صدیقی فر اول تا سوم حفظ 20 جزء و در بخش 10 جزء معصومه مولا، زهرا حافظی و سمیه کیکاووسی به ترتیب اول تا سوم شدند.

یوسف تبار گفت: در رشته قرائت بزرگسالان نیز فاطمه خدابخشیان اول، الناز همتی و مریم زیاری رتبه های دوم و سوم و در رشته ترتیل نیز فهیمه گلپایگانی رتبه اول و طیبه رحمانی فر رتبه دوم و فاطمه زمانی رتبه سوم را کسب کردند.

وی در خاتمه افزود: در بخش شکوفه های خواهر نیز نرجس سعدالدین و مهسا درویشیان اول و دوم حفظ کل، شیما یزدانی اول حفظ 20 جزء و فاطمه زهرا بسیج اول حفظ 10 جزء شده و فریده بابا حجیان، محدثه رمضان پور و فاطمه خواری اول تا سوم قرائت و مهشید فرمند و فاطمه خلیل نژاد نفرات اول و دوم ترتیل شدند.