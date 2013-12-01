برگزاری سی ششمین دوره مسابقات قرآنی اوقاف در گیلان/ مسابقات قرآنی باید در جامعه موج عظیم ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، برای حاکمیت فرهنگ قرآن در عرصه‌ های مختلف جامعه نخست نیازمند فرهنگ‌ سازی است که این مهم با برگزاری مسابقات قرآنی تا حدودی محقق خوادهد شد.

برگزاری مناسب مسابقات قرآنی در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین با هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت های دستگاه های اجرایی استان باید برای گسترش فعالیت های قرآنی بویژه برگزاری هرچه باشکوه مسابقات قرآن تلاش کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه گیلان درباره مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امورخیریه، سابقه و سطح برگزاری این مسابقات گفت: مسابقات قرآنی این سازمان پس از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی ایران از مطالبات فرهنگی نظام بوده است.

محمد قاسم پور اظهارداشت: در این زمینه تاکنون 36 دوره مسابقات کشوری، 30 دوره مسابقات بین المللی، 18 دوره مسابقات مدیحه سرایی، اذان و ابتهال مطابق تقویم زمانی به صورت منظم در کشور برگزار شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه گیلان گفت: امسال نیز همانند سالیان قبل این مسابقات بصورت استانی و شهرستانی در استان برگزار شد.

وی همچنین درباره کیفیت این مسابقات و آیا این مسابقات خروجی قابل قبولی داشته است، افزود: در استان سابقه مسابقات اوقاف امور خیریه به سال 1361 بر می گردد زمانی که افرادی چون " ساسان گل بستانی فر " و در سال بعد " محمد صادق صالحی " به عنوان نماینده گیلان در مسابقات سراسری حضور پیدا کردند.

کسب رتبه های متعدد ملی و بین المللی از سوی چهره های قرآنی در استان

وی اظهارداشت: این روند ادامه داشت و طی این سال های حضور رتبه های متعدد ملی و بین المللی از سوی چهره های قرآنی استانی کسب شد که می توان به برخی از مهمترین آنها همچون محمود صالحی نفر دوم قرآن مسابقات بین المللی کشور سوریه 1370، محمود لطیفی نیا نفر اول قرآن مسابقات بین المللی جمهوری اسلامی سال 1375 و محمد مصطفی پور نفر اول حفظ مسابقات بین المللی کشور عمان 1387 اشاره کرد.

قاسم پور اذعان داشت: از دیگر رتبه ها برجسته قرآنی می توان به محمد فلاح پور نفر اول قرائت دانشجویان شورای اسلامی - نفر اول قرآئت بین المللی 1384، حسن رجبی نفر اول حفظ مسابقات بین المللی و شورای اسلامی و نفر اول حفظ بین المللی امارات، حسین رفیعی نفر اول ابتهال کشور 1389 ، جمشید توانبخش نفر اول ابتهال کشور 1390 ، یوسف ایزدی نفر اول ترتیل کشور 1385 را نام برد.

وی گفت: مرتضی خدابخشی نفر اول ترتیل دانشجویی کشور 1384 ، امیر حسین امیری نفر سوم حفظ کل کشور 1384 و صغری خورشیدی نفر سوم ابتهال کشور 1391 نفر سوم قرآئت کشور و نفر اول قرآئت دانشجویی کشور از دیگر رتبه چهره های قرآنی استان است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امورخیریه گیلان اظهارداشت: مسابقات این سازمان امروزه در 9 رشته تخصصی از حفظ 1 ، 5/2 ، 5 ، 10 ، 20 ، کل ، ترتیل ، قرآئت و مفاهیم تخصصی و همچنین ابتهال و مدیحه سرایی در دو گروه برادران و خواهران و در دو مقطع زیر 16 سال ( شکوفه ها) و بالای 16 سال (بزرگسالان) برگزار می شود یعنی در مجموع 12 رشته تخصصی مسابقات قرانی را تشکیل می دهند.

وی در پاسخ به این سئوال که استقبال از این مسابقات امسال چگونه بوده و در مورد مراحل برگزاری این مسابقات نیز افزود:امسال به لطف خداوند متعال، عنایات صاحب الزمان (عج) و همت همکاران در ادارات اوقاف و امور خیریه و همکاری مراکز فرهنگی و قرآنی بقاع و نهادها و سازمانهای فرهنگی توانستیم حماسه ای قرآنی را خلق کنیم که سابقه نداشته است یعنی جذب و حضور بیش از 55 هزار نفر برای شرکت در این مسابقات یک نکته جالب توجه است.

قاسم پور تصریح کرد: جالب تر اینکه بیشتر شرکت کنندگان این دوره از مسابقات یعنی 45 هزار نفر از مشهد و رشت بودند که با همکاری آموزش و پرورش ناحیه یک و دو این شهرستان ( رشت) در مسابقات حاضر شدند.

ورود تیم متخصص قرآنی باعث انگیزه بیشتر در رقابت های قرآنی امسال شد

یک استاد دانشگاه و کارشناس ارشد علوم قرآنی ورود تیم متخصص قرآنی و داوران ممتاز را باعث انگیزه بیشتر بین شرکت کنندگان در رقابت های قرآنی امسال دانست وگفت: کیفیت امسال این رقابت ها قابل قیاس با سال های قبل نیست و این مرهون تلاش های صورت گرفته در این زمینه است.

مجید ابراهیمیان همچنین افزود: این حجم زیاد شرکت کنندگان نشان دهنده این مسئله است که استان گیلان ظرفیت بیش از اینها را دارد و امیدواریم روز به روز مردم شاهد سهمیه بیشتر این رقابت ها باشند.

یک قاری و حافظ قرآن کریم رقابت های امسال اوقاف و امورخیریه استان را خوب و ممتاز ارزیابی کرد و گفت: کیفیت مسابقات خوب بوده و از نظر شرکت کنندگان و رقابت دوستانه ای که بین آنها بود باعث ایجاد یک شور و نشاط معنوی شده بود و همچنین حضور داوران ممتاز کشوری باعث شده بود تا سطح رقابت ها بالا رود.

رجبی همچنین افزود: محل مسابقات، سیستم صوتی ، عوامل اجرایی و اطلاع رسانی به موقع و خوب انجام شد که این مسئله نیز در پیشبرد عالی مسابقات تاثیر بسزایی داشت.

وی اظهارداشت: برای قرائت قرآن و ارج نهادن به قرآن کریم بهتر است ادارات دیگر از ابتکارات اوقاف تبعیت کنند تا چنین مسابقاتی در سطوح مختلف برگزار شود.

یک شرکت کننده در مسابقات قرآنی اوقاف گیلان شور و نشاط شرکت کنندگان این رقابت ها را وصف ناشدنی دانست.

قاسم بزرگ زاده گفت: شور و حالی که در بین شرکت کننده های مسابقات قرآنی دیدم خیلی خوب و جالب توجه بود و این از برکات معنوی این رقابت هاست.

وی اظهارداشت: کیفیت این مسابقات از نظر من خیلی خوب بوده و متناسب با سال های قبل این رقابت ها به لحاظ تبلیغات سطح شهری، تصویری و مکتوب محل برگزاری و عوامل اجرایی ، داوران و تعداد شرکت کنندگان از سطح مطلوبی برخوردار بوده و امیدوارم این تعامل تداوم داشته باشد تا تمامی آحاد مردم شاهد برکات در سطح جامعه اسلامی خود باشند.

مسابقات قرآنی اوقاف گیلان امسال دارای نظم خوبی بود

یکی از داوران سی ششمین دوره مسابقات قرآن کریم اوقاف استان گیلان را خوب و منظم ارزیابی کرد و گفت: نحوه برگزاری این مسابقات در حال حاضر خیلی خوب و منظم است و انتظار داریم این نظم و تعامل همیشه ماندگار باشد.

یوسف ایزدی افزود: حضور شرکت کنندگان در این مسابقات در این دوره خیلی عالی بوده و آنها با توجه به شرایط علاقه خاصی به قرائت قرآن و شرکت در مسابقات قرآنی دارند و انتظار این است متولیان امورقرآنی تبلیغات وسیعی در ارتباط با برگزاری مسابقات قرآنی در سطح مدارس ، دانشگاها و مساجد داشته باشند تا مردم در اینگونه مجالس شرکت و از معنویات آن بهره مند شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قرآنی اوقاف و امورخیریه گیلان در رشته های حفظ ، ترتیل و قرائت در دو گروه براداران و خواهران و دو گروه سنی زیر و بالای 16 سال در بقعه متبرکه خواهرامام رضا علیه السلام و مسجد قدس میدان فرهنگ رشت برگزار و همچنین مسابقات استانی در رشته های اذان ، ابتهال و تواشیح 20 تا 22 آذر ماه امسال برگزار خواهد شد.