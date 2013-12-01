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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۷:۳۷

طاهری تصریح کرد:

سود تسهیلات دریافتی گلخانه داران گیلان از بانک کشاورزی بخشوده می شود

سود تسهیلات دریافتی گلخانه داران گیلان از بانک کشاورزی بخشوده می شود

رشت – خبرگزاری مهر: مدیر شعب بانک کشاورزی گیلان گفت: تسهیلاتی که گلخانه داران استان از محل وجوه اداره شده این بانک دریافت کرده اند مجموع سود وجوه مزبور بخشوده می شود.

علیرضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در کارگروه اشتغال استان مصوبه ای به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه مجموع سود وجوه اداره شده  بانک کشاورزی بخشیده خواهد شد.

وی اظهارداشت: همچنین به مدت پنج سال بدون سود برای افرادی که در برف سال های 83 و 86 دچار آسیب و خسارت شدند، بدهی آنها تقسیط می شود.

مدیر شعب بانک کشاورزی گیلان با اعلام اینکه  مصوبه مزبور از سال 1391  برقرار است، گفت: تاکنون 466  کشاورز و گلخانه دار به بانک کشاورزی استان مراجعه  و بدهی خود را بر این اساس این مصوبه تعیین و تکلیف کرده اند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که سود  و دیرکرد وام برخی از کشاورزان و گلخانه داران بخشوده شده و برای عده ای دیگر این زمینه فراهم نشده است و از طرفی افرادی که از منابع داخلی بانک تسهیلات دریافت کرده اند وثیقه های آنان به اجرا گذاشته شده است، افزود: اجرای برای گلخانه داران صادر نشده  چون بانک با همه این افراد مساعدت کرده است.

طاهری ادامه داد: امسال بانک کشاورزی نیز بر اساس بند 16 قانون بودجه تمامی بدهی این افراد را تجمیع و تقسیط  خواهد کرد چون جزء افراد خسارت دیده  هستند.          

 

                                                                                                                     

 

 

 

کد مطلب 2186023

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