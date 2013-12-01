به گزارش خبرنگار مهر، چهارم مرداد سال 1391 حاتم نارویی استاندار پیشین سیستان و بلوچستان در مراسم معارفه خود با سر دادن شعار توسعه فرهنگی به عنوان مهترین اولویت دولت، بارقه‌ای از امید را در دل فرهنگ دوستان و اصحاب رسانه در استان ایجاد کرد اما با بسته شدن درهای استانداری بر روی رسانه‌ها دیری نپایید که این امید تبدیل به یاس شد.

با وجود 443 روز از صدارات آخرین استاندار سیستان و بلوچستان در دولت دهم با شعار فرهنگی اما همچنان درهای دفتر کار نارویی بر روی خبرنگاران بسته ماند تا اینکه با آغاز به کار نخستین استاندار دولت یازدهم شامگاه شنبه طلسم حضور و دیدار با استاندار شکسته شد.

انتقاد حق مردم است

استاندار سیستان و بلوچستان در سومین روز از فعالیت خود در شامگاه شنبه با دعوت از مدیران مسئول نشریات محلی، سرپرستان نشریات سراسری و مدیران خبرگزاری‌ها در محل کار خود با تاکید برایجاد روحیه انتقادپذیری در بین مدیران و جامعه از انتقاد به عنوان حق مردم یاد کرد.

علی اوسط هاشمی در دیدار با اصحاب رسانه اظهار داشت: عدم تبیین جایگاه افکارعمومی برای مدیران به طور حتم موجب آسیب و ایجاد اشکال برای مدیران خواهد شد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص توجه به آزاداندیشی، انتقاد و امر به معروف و نهی از منکر اظهار داشت: در این راستا دکتر روحانی رییس جمهور ایران اسلامی نیز بر نقدپذیری تکیه دارند.

هاشمی انسداد و جلوگیری از نقد را موجب میل به فساد و دروغگویی دانست و گفت: فساد 3 هزار میلیاردی در کشور بخشی از آن مربوط به انسداد نگاه نقادانه بود.

نقد مصداق امر به معروف و نهی از منکر است

هاشمی در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه انتقاد به زبان امروزی همان فریضه امر و به معروف و نهی از منکر به زبان دینی است اظهار داشت: هر شخصی در صدد متوقف ساختن منتقد برآید عامل به توقف اصل نهی از منکر و امر به معروف در جامعه است.

وی ادامه داد: مهمترین رسالت و نقش حادثه کربلا ایفای نقش امر به معروف و نهی از منکر در مقابل قدرت زمان بود و لذا این فریضه در تعالیم اسلامی و دینی ما جایگاه بسیار ارزشمند و والایی دارد.

هاشمی گفت: در این راستا هر شخصی که در مدار اصول واقع نشده و قانون گریز باشد و خود را مطلق بداند در عرصه مدیریت جایی ندارد.

ارزیابی مدیران بر اساس پاسخگویی به افکار دیگران

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود ارزیابی مدیران را بر اساس پاسخگویی توام با احترام به افکار دیگران دانست و افزود: هر مدیری رابطه نزدیک و دوستانه با مطبوعات داشته باشد از نظر من بهترین مدیر است.

هاشمی ادامه داد: برخی مدیران ارتباط با رسانه‌ها را نوعی تهدید برای ماندگاری و تهدید شغلی تلقی می‌کنند و لذا این تفکر در دولت تدبیر محکوم است.

وی تاکید کرد: اگر مدیران نیاز و مطالبه مردمان را گوش نکنند انباشت آن برای مدیران به تهدید تبدیل می شود و تصمیمات آنها را بی تاثیر می سازد.

هاشمی ایجاد روحیه مشارکت پذیری و دعوت به مشارکت جویی توسط مدیران با کمک اصحاب رسانه را از مهمترین اولویت های کاری مدیران در استان عنوان کرد.

دولت به سیستان و بلوچستان بدهکار است

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با بیان اینکه دولت به این استان بدهکار است و باید بدهی خویش را به مردم پرداخت کند اظهار داشت: دوری از مرکز، روابط کم مناطق دیگر با این استان و البته کمی خرده شرارت‌ها سبب شده تا شاهد سرمایه‌گذاری کمتری در این منطقه باشیم.

اوسط هاشمی گفت: اجماع را باید پشتوانه توسعه سیستان و بلوچستان قراردهیم به ویژه اینکه سیستان و بلوچستان بهترین نیروی انسانی و منابع را دارا است و متاسفانه بسیاری از استعدادها شکوفا نشده است.

وی بیان داشت: ضعف در مدیریت، برنامه ریزی، کلان نگری و برنامه محوری موجب عدم شکوفایی و توانمندی‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های این استان شده است.

هاشمی تاکید کرد: این استان می تواند علاوه بر تامین نیازهای خود در تولید ثروت ملی نقش مهمی داشته باشد و به همین سبب ارتقا نقش استان در تولید ثروت ملی با کمک رسانه ها از جمله اهداف و برنامه های پیش رو است.

وی تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر پیشرفت و تحول قرار گیریم راهی جز تمکین به تکثر آرا و نظرات نداریم همانطور که برکات تکثر را در 24 خرداد مشاهده کردیم و شکست اجماع جهانی نیز ناشی از اجماع بزرگ ایران با اتکا به تکثر رای مردم بود.

استاندار با اشاره به اینکه نگاه دولت به مردمان این استان بسیار قوی است افزود: باید دولتمردان را به این باور برسانیم که با 3 سال کار و پشتیبانی می توان به 30 سال برداشت دست یافت و در این راستا باید نگاهمان به گونه ای باشد که هر وزیر به همراه مدیرانش یک پروژه بزرگ و ملی را در استان تعریف کند.

کتمان و غلو را نمی‌پذیرم

هاشمی در دیدار با اصحاب رسانه با بیان اینکه کتمان و غلو را نمی‌پذیرم افزود: رسانه‌ها باید شادی و آرامش را به میان مردم پمپاژ کنند و در پر رنگ کردن سهم فرهنگ سیستان و بلوچستان در عرصه ملی کوشا باشند.

وی اظهار داشت: سیستان و بلوچستان در بخش گردشگری، مرز، معادن، شیلات و دسترسی به آب های آزاد پتانسیل‌های بسیار ارزشمندی دارد که رسانه ها باید برای معرفی و آشنایی بیشتر سرمایه گذاران در این راه همت بیشتری به خرج دهند.

وی همچنین از خبرگزاری ها خواست تا به واسطه دارا بودن نقش ملی نگاه بزرگان را به استان معطوف کنند و خاطرنشان کرد: به وسعت و پراکندگی استان نفوذ مطبوعاتی مورد نیاز است و وسعت نگاه من نیز به وسعت نگاه و نیاز مردم خواهد بود.

ادارت دولتی رویکردی حراستی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین نشست اصحاب رسانه با استاندار سیستان و بلوچستان که با حضور مدیران مسئول نشریات محلی، مدیران خبرگزاری‌ها و سرپرستان نشریات سراسری در استانداری برگزار شد اصحاب رسانه در استان با برشماری مشکلات پیش رو خواستار کمک به حل این مشکلات شدند.

مدیر خانه مطبوعات سیستان و بلوچستان در این نشست با بیان اینکه متاسفانه بسیاری از ادارات دولتی و روابط عمومی ها در استان رویکرد حراستی دارند اظهار داشت: پنهان سازی اطلاعات، نامحرم دانستن خبرنگاران، ارتباط ناقص فرمانداری ها با رسانه ها و عدم احترام به افکار عمومی از جمله مشکلات رسانه ها با ادارت اجرایی است.

بابک رحیمیان اظهار داشت: نرخ گزاف ارسال مرسولات پستی، عدم تمکین شرکت های هواپیمایی به منظورحمل نشریات از تهران به استان و استفاده از روش سنتی توزیع موجب شده است تا بسیاری از شهر های جنوب استان از مطبوعات محروم و یا پس از گذشت زمان بسیاری آن را دریافت کنند.

وی عدم توانایی نشریات در تامین مخارج پرسنل، کم کاری ارشاد اسلامی در تجمیع آگهی های دولتی و توزیع در بین نشریات و وابستگی این نشریات به منابع دولتی را از مهمترین مشکلات پیش روی نشریات محلی خواند و افزود: سیستان و بلوچستان بیش از هر چیز نیاز به تربیت نیروی متخصص و کارآمد دارد و لذا پیشنهاد می شود رشته ارتباطات با کمک دانشگاه در این استان دایر شود.

حوزه فرهنگ فاقد برنامه بلند مدت است

در این رابطه مدیر مسئول روزنامه زاهدان با بیان اینکه حوزه فرهنگ در استان فاقد برنامه دراز مدت و استراتژیک است اظهار داشت: آنچه در این استان در حوزه فرهنگ می گذرد رویکردی روزانه و فاقد برنامه ریزی بلند مدت است.

محمد تقی رخشانی از نقد به عنوان بزرگ ترین و بهترین هدیه مطبوعات به مدیران یاد کرد و افزود: باید روحیه انتقاد پذیری در مدیران نهادینه شود.

مدیرمسئول هفته نامه عیاران نیز در این نشست اظهار داشت: به دلیل تنوع قومیت ها و مذاهب کار رسانه ای در استان همچون راه رفتن بر روی لبه تیغ کاری بسیار مشکل است.

مهدی زیرک افزود: نشست اصحاب رسانه با استاندار در نخستین روز های فعالیت ایشان حاکی از توجه دولت به فرهنگ و حوزه رسانه است.

مدیر مسئول هفته‌نامه زاهدان امروز نیز با انتقاد از عدم وجود روحیه نقد پذیری دربین مدیران گفت: نشریات منتقد در استان به دلیل نبود فضای نقد به حاشیه رانده می شوند.

ابوالحسن میری افزود: حتی انتشار سخنان نمایندگان مجلس در صحن علنی مجلس در نشریات استانی نیز با تذکر و دریافت اخطار کتبی از طرف ارشاد اسلامی روبرو می شود و این اقدام شایسته ای نسیت.

نقد رسانه‌ها در راستای توسعه است

مسئول خبرگزاری تسنیم در استان نیز با بیان اینکه انتقاد رسانه ها هیچگاه در راستای تخریب نبوده و با هدف قرار گرفتن در مسیر توسعه انجام شده است افزود: عدم توجه مدیران به رسانه ها مشکل اصلی است که با وجود تعریف پروژه های میلیاردی اما به دلیل نبودن خبرنگاران پای کار امیدی در دل مردم ایجاد نکرده است.

محمود طالع زاری بیان داشت: در این راستا روابط عمومی ها با رسانه ها همگام نبوده و قادر به انتقال اخبار و حساسیت‌ها نیستند.

وی افزود: خبرنگاری که با حداقل امکانات از جمله مسکن، بیمه و دستمزد کار می کند چگونه می توان فارغ از این مشکلات برای استان قلم فرسایی کند؟

ساختار و نگاه به فرهنگ نیازمند تغییر است

سرپرست روزنامه جام جم در استان نیز با بیان اینکه نگاه به مقوله فرهنگ و ساختار موجود در استان نیازمند تحول و تغییر است اظهار داشت: موانع جذب سرمایه و توسعه استان باید با تغییر در نگاه و ساختار فرهنگی مورد بازبینی قرار گیرد.

محمود براهویی‌نژاد افزود: جمعیت زیادی از بلوچ ها در کشورهای امارات، کویت، پاکستان وحتی زنگبار آفریقا زندگی می‌کنند که اصالتا خود را ایرانی می دانند و به این هویت افتخار می‌کنند اما مجبورند علایق و نوشته های خود را در کشور پاکستان به چاپ برسانند.

وی تاکید کرد: متاسفانه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دغدغه ای برای تعطیلی نشریات ندارد و لذا بخشی از کم کاری و یا تعطیلی نشریات به این دیدگاه خنثی بازمی‌گردد.