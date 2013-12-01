اعلام هزینه انتخابات ریاست جمهوری در تهران/ پایتخت محروم ترين شهر کشور است

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي: عيسي فرهادي فرماندار 50 ساله تهران و دانشجوي ارشد ادبيات فارسي كه 380 روز است بر صندلي اتاق ساختمان ميرعماد تكيه زده روزهاي پاياني كار خود را در تهران مي گذراند. او در سوابق کاری خود رياست آموزش و پرورش و فرمانداري شهرستان اردل، مديركلي صدا و سيماي سيستان و بلوچستان و سرپرستي استانداري خراسان جنوبي و نخستين استاندار استان البرز را دارد. شايد بركناري فرهادي از استانداري البرز به دستور محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور دولت دهم را بتوان تلخ ترين روز كاري آقاي فرماندار عنوان كرد ولي خودش سكانداري البرز را شيرين ترين روزهاي كاري اش عنوان مي كند. فرمانداري كه گفته مي شود اين روزها قرار است استاندار يكي از استانهاي كشور شود ولي خودش راضي است دوباره به صدا و سيما بازگردد.

طرح تبديل ادارات تهران به اداره كل روي ميز دولت

عيسي فرهادي در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به نخستين سوال مبني بر اينكه آخر و عاقبت ايجاد 22 فرمانداري در تهران به كجا رسيد گفت: شهر تهران نياز به بازنگري اساسي در دو حوزه مديريت سياسي و مديريت اجرايي دارد و پيشنهاد داديم تا تمامي ادارات تهران از اداره به اداره كل تغيير وضعيت دهند. دولت هم پيشنهاد را پذيرفت و قرار شد اين مهم انجام شود ولي غلامحسين الهام پيشنهاد داد تا اين طرح بررسي بيشتر شود كه عمر دولت ديگر كفاف نهايي شدن طرح را نداد.

وي افزود: اين تجربه را در آموزش و پرورش و نيروي انتظامي هم داريم. به عنوان مثال تهران اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران و نيروي انتظامي هم ويژه شهر تهران دارد كه اگر در اين دولت اين طرح دوباره بررسي و نهايي شود وضعيت ادارات تهران از لحاظ نوع خدمات و اعتبارات بسيار خوب خواهد شد.

تهران 20 شعبه فرمانداري مي خواهد

فرماندار تهران در ادامه به تغييرات مديريت سياسي در پايتخت اشاره كرد و گفت: در اين حوزه هم فرمانداري تهران پيشنهاد داد تا با توجه به وسعت 800 كيلومتري شهر تهران و روستاهاي همجوار و سهولت در اجراي ساماندهي انتخاباتها، دريافت گزارش هاي سياسي، هماهننگي هاي منطقه اي و نظارت دقيق تر بر عملكرد دستگاه ها شعبه هايي از فرمانداري در سطح شهر تهران ايجاد كنيم. اين طرح براي ايجاد 20 شعبه فرمانداري در شهر تهران بود كه اجراي آن نيازمند تامين اعتبار و جذب حداقل 100 كارمند است. به اعتقاد من تهران به افزايش فرمانداري نياز ندارد ولي ايجاد شعب فرمانداري بسيار ضروري است كه با توجه به امكانات موجود تاكنون سه شعبه در تهران ايجاد شده است.

دو چالش مهم ميان شورا و فرمانداري

عيسي فرهادي در مورد چالش هاي ايجاد شده ميان شوراي شهر سوم با فرمانداري در زمان مديريتش در فرمانداري تهران گفت: ما عنواني به نام چالش ميان فرمانداري و شوراي شهر نداريم. البته تنها در دو مورد با اختلاف نظر مواجه شديم كه يكي موضوع افزايش 31 درصدي كرايه تاكسي ها و حمل و نقل عمومي بود كه اين افزايش هيچ مبناي درستي نداشت و دوم موضوع متمم 3000 ميلياردي بودجه شهرداري بود كه بالاخره اين مبلغ با 1800 ميليارد تصويب شد. با شوراي فعلي هم چالشي نداريم. هر چند فكر مي كرديم كه با توجه به حضور جريانهاي سياسي در اين شورا چالش هايي به وجود آيد ولي مديريت خوب احمد مسجد جامعي موجب شده تا اختلاف نظرها مديريت شود.

تهران محروم است

فرماندار تهران در اين گفتگو كمي هم از دست مسئولان كلان كشور گلايه داشت و گفت: به جرات مي توان گفت كه تهران از نظر اعتبار محروم ترين شهرستان است. شايد گفته شود كه تهران با اعتبار 10 هزار ميلياردي شهرداري محروم نيست ولي وقتي 15 درصد جمعيت كشور در پايتخت باشند و شما اعتبار تملك مانند فضاهاي ورزشي، آموزشي و درماني كم داشته باشي شهر تبديل به شهر محروم مي شود. به عنوان مثال اكنون برخي از روستاهاي تهران با مشكلاتي روبرو هستند. از ساخت و سازهاي غيرمجاز در مرتضي كرد تا كن و بخش آفتاب كه نشان دهنده مديريت دوگانه است.

موافق ایجاد پايتخت سياسي هستم

عيسي فرهادي در پاسخ به اينكه بر اساس 48 وظيفه فرمانداري تهران موضوع حوادث غيرمترقبه و بلاياي طبيعي بايد در دستور كار شما باشد گفت: موضوع مديريت بحران تهران با شهرداري تهران است ولي سبك سازي تهران يكي از مهمترين راهكارها براي مديريت بحران است. به عنوان نمونه تركيه و آمريكا و چين هم شهر ديگري را به عنوان پايتخت سياسي ايجاد كردند. متاسفانه تهران از شمال و غرب و شرق به بن بست رسيده و امكان كاهش آلودگي هواي تهران وجود ندارد مگر اينكه خود مردم همكاري كنند.

وي افزود: البته ايجاد يك پايتخت سياسي نيازمند اعتبار كلان است ولي تهران نياز به سبك سازي دارد. انتخاب شهر پرند هم خوب است چرا كه بايد اين پايتخت سياسي نزديك به خود تهران باشد در هر حال پايتخت بايد پذيراي دنيا باشد.

فرماندار تهران در مورد بحران در گورستان و زباله هاي پايتخت هم گفت: در مورد هر دو موضوع مسئولیت با شهرداري تهران است ولي بهشت زهرا (س) تا 5 سال ديگر گنجايش دارد و بعد از آن بايد فكر اساسي كرد. موضوع زباله هم در همه جاي دنيا مشكل است كه با اقداماتي كه توسط شهرداري شده و كمكهاي دولت موضوع دفن زباله ساماندهي بهتري مي شود. البته ناگفته نماند كه زباله درآمد زا است و بخش خصوصي مي تواند بهتر وارد شود.

فرهادي در پاسخ به اينكه شهر تهران درگير آسيبهاي اجتماعي شده ولي اداره اجتماعي فرمانداري فعال نيست و در بخش نظر سنجي و پايش و افكار سنجي هم ضعيف هستيد گفت: قبول دارم ولي در بخشي از آيتم ها افزايش و در بخشي هم كاهش داشته ايم. به عنوان مثال امروز موضوع امنيت تهران نسبت به سال گذشته چند برابر شده است و آسيبهاي خشن هم رو به كاهش است. ولي امسال فرمانداري وقتش را صرف انتخابات كرد.

وي در مورد تصمیم فرمانداری برای درخواست برخی تجمعات گفت: فرمانداري هر دو هفته يكبار جلسه شوراي تامين دارد. درخواستهايي كه مي آيد بررسي مي كنيم مانند راهپيمايي دانشجويان غير از 13 آبان يا برگزاري برخي مراسمات حاشيه دار. مثلا خانه كارگر براي راهپيمايي مقابل سفارت انگليس اقدام كرد ولي به گفته شما راهپيمايي و تظاهراتها در كشور تشكيلات و چارچوب خاصي ندارد.

فرهادي در پاسخ به اينكه به كدام درخواست تظاهرات مجوز مي دهيد گفت: تظاهراتهايي كه آثار منفي در جامعه نداشته باشد. اين نياز به فرهنگ سازي دارد. تظاهرات نبايد همراه با شكستن شيشه و غيره باشد. شما در دنيا هم مشاهده كنيد براي تظاهراتهايي در حمايت از محيط زيست و غيره خيلي حساب شده و تشكيلاتي عمل مي شود.

انتخابات در تهران 5/5 ميليارد هزينه داشت

وي افزود: مديريت 80 هزار نيروي انساني در انتخابات راحت نيست. انتخابات ریاست جمهوری 5.5 ميليارد تومان براي تهران هزينه داشته كه هنوز هم بدهكار هستيم.

.............................

گفتگو سید هادی کسایی زاده