عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خاورمیانه و آفریقا

- رژیم صهیونیستی از شیوع پدیده سرقت در ارتش این رژیم گزارش داده و اعلام کرد که در سال 2012 میلادی، 14 میلیون دلار ار تجهیرات نظامی آن به سرقت رفته است.

- چاک هیگل، وزیر دفاع آمریکا، در مورد تحولات مصر و همچنین قانون منع برگزاری تظاهرات در این کشور ابراز نگرانی کرد.

اروپا و امریکا

- تلفات سقوط بالگرد در گلاسکوی اسکاتلند به هشت کشته رسید.

- مقامات فدرال آمریکا اعلام کردند که آن دسته از شهروندان آمریکایی که در سوریه در حال جنگ با دولت این کشور عربی هستند، تهدیدی علیه امنیت ایالات متحده محسوب می شوند.

- درگیری ها میان پلیس اوکراین و معترضان همچنان ادامه دارد.

- آمریکا برای جلوگیری از بروز تنش بیشتر در آسیا، از شرکت های هوایی خواست تا مسیرهای پروازی خود را که از منطقه مورد مناقشه پکن و توکیو عبور می کند، به اطلاع مقامات چین برسانند.

- پاریس در تاریخ 7 دسامبر سال جاری میلادی میزبان نشستی بین المللی در مورد تحولات آفریقای مرکزی خواهد بود.

- دولت کرواسی برای منع ازدواج همجنسگرایان در این کشور، همه پرسی برگزار می کند.

آسیا و اقیانوسیه

- نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، اعلام کرد که کشورش کمک بیشتری برای برقراری صلح میان افغانستان و طالبان ارائه می کند.

- در جریان اعتراضات شب گذشته تایلند دو نفر از معترضان کشته شدند.