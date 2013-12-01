استفاده ناصحیح از فن آوری تهدیدی علیه جامعه/ والدین بر نحوه استفاده فرزندان از اینترنت نظارت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا پریور شنبه شب در جمع فرهنگیان گفت: امروز دنیا به سمت پیشرفت و تکنولوژی پیش می رود و این امر در کنار فوایدی که دارد می تواند مضراتی را نیز به همراه داشته باشد.

وی گفت: استفاده ناصحیح از فن آوری های جدید می تواند در بروز آسیب های نوپدید بسیار تاثیرگذار باشد و خانواده ها برای جلوگیری از این امر می توانند نقش اساسی ایفا کنند.

سرهنگ پریور گفت: دشمن در جنگ نرم با استفاده از ماهواره، بازی های رایانه ای و اینترنت و هدف قرار دادن فرهنگ جامعه سعی می کند به اهدفا خود دست پیدا کرده و به نظام ضربه وارد کند که هوشیاری و افزایش آگاهی افراد باید در این زمینه جدی گرفته شود.

این مسئول انتظامی طلاق، شبه خانواده، قطع ارتباط و گسست خانواده و کاهش سن بلوغ جنسی را جمله آثار آسیب هاب نوپدید دانست و تصریح کرد: آسیب هاب اجتماعی همراه با تغییر فن آوری ها تغییر می کند و این در حالی است که استفاده صیح و اصولی از این فن آوری ها می تواند برای جامعه بسیار مفید باشد.

وی عنوان داشت: والدین بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته و بدانند که حتی در منزل نیز فرزند آنها به دلیل امکان برقراری ارتباط در دنیای مجازی در امنیت کامل به سر نمی برد.

سرهنگ پریور با تاکید بر لزوم نظارت والدین بر فعالیت های آنلاین فرزندانشان، گفت: باید استفاده از اینترنت به صورت قانومند در خانواده ها پیاده شود.

معاون اجتماعی فرمانده انتظامی استان کرمان بر لزوم فرهنگسازی در این خصوص و افزایش اطلاعات در زمینه مهارت های زندگی تاکید کرد و اذعان داشت: معلم ها در این زمینه با آگاه سازی دانش آموزان به طور جدی ورود پیدا کنند.

