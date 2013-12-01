تجمع قهوه خانه داران مقابل مجلس در اعتراض به پلمپ مغازه ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر صبح روز یکشنبه جمعی از قهوه خانه داران و سفره خانه داران استان تهران، اصفهان و استان های دیگر کشور در اعتراض به پلمپ مغازه هایشان مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

طبق قانون مصوب سال 85 عرضه قانونی قلیان در چایخانه ها است و قهوه خانه ها و سفره خانه ها حق ارائه قلیان ندارند.

با اعلام ممنوعيت و خبر جمع آوري قليان ها از قهوه خانه ها در پاييز 85، کار به اعتراض گسترده قهوه خانه داران سراسر کشور رسيد، تا جايي که با دستور رئيس جمهور، جمع آوري قليان ها متوقف شد. 2 سال بعد در پاييز 87 دوباره ممنوعيت عرضه قليان در اماکن عمومي از سوي کميسيون فرهنگي مجلس تصويب و ابلاغ شد تا اينکه تير ماه سال 90 فرمانده انتظامي تهران بزرگ از ممنوع بودن ورود زنان به قهوه خانه ها و چايخانه هايي که قليان عرضه مي‌کنند، خبر داد.

به گزارش مهر، وزارت کشور در سال ‌٨۶ طی حکمی استفاده از قلیان را در قهوه خانه‌ها مجاز دانست، در این حکم آمده است " استفاده از قلیان در قهوه‎خانه‎ها مجاز است و فرماندهی انتظامی فقط از ارائه قلیان با تنباکو‌های اسانس‌دار در قهوه‌خانه‌ها جلوگیری کند".

اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری این حکم را غیر قانونی دانست و آن را ابطال کرد ولی پس از گذشت مدت دو ماه از صدور این رای ، وزارت کشور این بار کلیات قانون را تغییر داد. به نحوی که پایگاه اطلاع رسانی دولت اعلام کرد: بر اساس ماده ۷ آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است که با توجه به خروج قهوه خانه‌ها از شمول این آیین نامه، ‌استعمال مواد دخانی در قهوه‌خانه‌ها از این پس مجاز است.

البته این پایان ماجرا نبود و دیوان عدالت اداری با صدور رای اعلام کرد سفره‌خانه‌ها جزو اماکن عمومی هستند و استعمال دخانیات در سفره‌خانه‌ها ممنوع است.