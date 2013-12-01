به گزارش خبرنگار مهر، محمد مطهریفر شنبه شب در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران از حضور 230 ناشر در این نمایشگاه خبر داد و عنوان کرد: در این دوره از نمایشگاه 150 هزار جلد کتاب در عنوانهای مختلف عرضه شده است.
وی استقبال مردم از نمایشگاه کتاب استان را بسیار عالی دانست و افزود: مردم از این نمایشگاه استقبال خوبی به خصوص در بحث کتابهای آموزشی، درسی و کمک درسی داشتهاند.
مطهریفر میزان فروش را تا پایان شب سوم 95 میلیون تومان ذکر کرد و ادامه داد: پیشبینی میشود که میزان فروش در این دوره به 250 میلیون تومان برسد که این میزان فروش بیسابقه است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از مشکل فضای نمایشگاه از مردم عذرخواهی کرد و بیان داشت: سعی میکنیم که در دوره بعد این مشکل برطرف کنیم تا مردم راحت خرید و بازدید داشته باشند.
وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد به تمام شهرستانها اعلام کرده که هر شهرستانی که آمادگی داشته باشد در آن شهرستان نمایشگاه برگزار شود و در دورترین مناطق استان مردم از این نمایشگاه فرهنگی استفاده کنند.
مطهری فر افزود: در جامعه ما فرهنگ مطالعه یک اصل است و کمتر اتفاق میافتد که کتابها در انبار بماند و مردم قطعأ برای مطالعه بیشتر کتاب خرید میکنند و تنها مشکل گرانی کاغذ است که مردم راحت نمیتوانند آنچه در نظر دارند تهیه کنند.
وی با بیان اینکه تنها نمایشگاه کتاب مخصوص کتاب نیست بلکه یک نمایشگاه فرهنگی است، بیان داشت: در این نمایشگاه نشستهای مختلف، مسابقات نقاشی و کتابخوانی برگزار میشود که مورد استقبال عموم قرار گرفته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با نزدیک شدن دهه فجر از برگزاری جشنواره موسیقی فجر و تئاتر فجر خبر داد و تصریح کرد: در اسفند ماه نمایشگاه فضای مجازی در خراسان جنوبی برگزار خواهد شد.
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