سرقت مسلحانه در همدان به صفر رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قنبری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جرایم با جمعیت هر شهری متناسب است، عنوان داشت: همدان با توجه به جمعیت 650 هزار نفری دارای جرایم کمی است و وقوع جرم در آن بسیار کمتر است.

قنبری با بیان اینکه در هشت ماه گذشته وقوع بسیاری از جرایم در شهرستان همدان به صفر رسیده است، بیان داشت: آمار سرقت مسلحانه در شهرستان همدان به صفر رسیده است.

رشد قتل در شهرستان همدان منفی بوده است

قنبری با اشاره به اینکه به شهرستان همدان چندین کلانتری اضافه شده است، ابراز داشت: در هشت ماه گذشته آمار وقوع قتل در شهرستان همدان رشد منفی داشته است به طوریکه سال گذشته 10مورد قتا در همدان رخ داده و امسال به پنج مورد کاهش یافته است.

وی در ادامه سخنانش به کشفیات مواد مخدر اشاره کرد و گفت: شهرستان همدان در مورد کشف مواد مخدر در بین شهرستان های استان همدان رتبه نخست را دارد.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با بیان اینکه در ماه مهر و آبان امسال 760 کیلو گرم تریاک در شهرستان همدان کشف شده است، بیان داشت: استان همدان در 9 ماه گذشته 10 تن کشفیات مواد مخدر داشته است.

قنبری با اشاره به اینکه مناطق آلوده به معتادین در شهر همدان شناسایی شده است، بیان داشت: برای نگهداری بانوان معتاد و جمع آوری انها از شهر، کمپ بانوان همدان راه اندازی شده است.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت بهبود ترافیک همدان اظهار داشت: برای کاهش ترافیک در شهر همدان پل های غیر هم سطح مختلفی در همدان احداث شده است.

قنبری افزود: محور گنج نامه همدان تا سال گذشته حادثه خیز بود که با 300 میلیون تومان جاده گنج نامه تعریض و ایمن شده است.

وی همچنین در خصوص فعالیت احزاب در همدان با بیان اینکه در شهرستان همدان 11 حزب و جامعه و مجمع سیاسی وجود دارد، اظهار داشت: هفت مورد از آنها فعال بوده و چهار مورد غیر فعال است و حزبی که دائما در شهرستان فعال باشد وجود نداشته و بیشتر در زمان انتخابات فعال هستند.

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار همدان با اشاره به اینکه 90 درصد اعضا حزب ها در زمان انتخابات فعال هستند، عنوان داشت: نظارت بر عملکردها همواره وجود دارد.

وی در خصوص خوابگاههای دانشجویی همدا نیز گفت: خوابگاه های دانشجویی همدان چند سال قبل متولی نداشت و سال گذشته 40 خوابگاه دانشجویی خصوصی در شهر همدان مدیریت و زیر نظر فرمانداری ساماندهی شدند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو هزار دانشجو در خوابگاه های دانشجویی زیر نظر فرمانداری نظارت می شوند، بیان داشت: 211 سازمان مردم نهاد در شهرسان همدان فعالیت می کنند.