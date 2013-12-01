درسگفتار تاریخ متافیزیک از نگاه هایدگر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از یک‌شنبه 10آذرماه از ساعت 14- 16 آغاز می شود و یکشنبه های هر هفته در همین ساعت ادامه می یابد.



اندیشة مارتین هایدگر را می‌توان به تعبیر خود او راهی دانست که از مراحل و مواقف مختلفی می‌گذرد. وحدت کل این مسیر، به پرسش وجود بازمی‌گردد، اما اندیشه او در این راه، در هر مرحله‌ای، به وجه خاصی به این مسأله واحد تفکر تقرب می‌جوید. از وجوه بارز و ممیز تفکر هایدگر این است که وی مسأله تفکر یا همان پرسش وجود را همواره از خلال تفسیر تاریخ متافیزیک طرح می‌کند و نیز همواره با تلقی نقادانه ویژه‌ای از سیر مسأله وجود در تاریخ متافیزیک بحث خویش را به پیش می‌برد. بدین ترتیب، می‌توان به توضیح مراحل اندیشة هایدگر بر اساس اقسام تلقی‌‌های وی از تاریخ فلسفه پرداخت.



در یک تقسیم ابتدایی و مشهور، اندیشه هایدگر را دارای دو صورت متقدم و متأخر دانسته‌اند. خود هایدگر اندیشه متقدمش را تحت عنوان «هستی‌شناسی بنیادین» صورت‌بندی می‌کند و دوران فکری پس از «گشت» را معمولاً «تاریخ هستی» می‌نامد. چنانکه از این نامگذاری پیداست، تفسیر مشهور هایدگر از تاریخ متافیزیک به دوران متأخر اندیشه او تعلق دارد.

اما هایدگر طرح هستی‌شناسی بنیادین خود را نیز بر اساس تفسیری خاص از تاریخ مسأله وجود طرح می‌کند. این تفسیر، همان است که هایدگر در کتاب «وجود و زمان» ذیل عنوان «تخریب تاریخ هستی‌شناسی» وعده بحث از آن را می‌دهد، اما در این کتاب طرح نمی‌شود.

در درس‌گفتارهایی که هایدگر پس از انتشار «وجود و زمان» با عنوان «مسائل بنیادین پدیدارشناسی» ایراد کرده است و سال‌ها بعد با همين عنوان در دورة آثار وی به چاپ رسیده، می‌توان طرحی نسبتاً تفصیلی را از تفسیر او از تاریخ متافیزیک در چارچوب اندیشة متقدمش یافت.

رجبی سعی خواهد کرد در خلال چهار جلسه، با تکیه بر متن کتاب «مسائل بنیادین پدیدارشناسی»، برخی خطوط اساسی تفسیر هایدگر از تاریخ متافیزیک را در ارتباط با طرح کلی او از هستی‌شناسی بنیادین ترسیم نماید. می‌توان گفت، پس از فهم این تفسیر، گویی نخست نسبت و پیوند ضروریِ مباحث هایدگر در «وجود و زمان» با تاریخ فلسفة جدید آشکار می‌شود.



مؤسسه فرهنگی هنری روزگار نو در تهران، خیابان حافظ، بالاتر از تقاطع انقلاب، بن بست حیات، پلاک12، طبقه دوم واقع است و علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 88807188 تماس حاصل کنند.