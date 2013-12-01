جامعه ایران رو به پیری می رود/ درمان بیماریهای سالمندی با تقویت سیستم عصبی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی یونسی متخصص علوم اعصاب با بیان این مطلب تاکید کرد: این هدف در صورتی محقق خواهد شد که عملکرد و ساختار سیستم عصبی را در هر بخش بشناسیم و این در قالب بررسی علوم اعصاب و شناختی امکانپذیر است .

عضو هیئت علمی دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران افزود: برای آشنایی هرچه بیشتر با مباحث مربوط به علوم اعصاب و شناختی ، متخصصان علوم اعصاب و اساتید و محققان علوم شناختی از 27 آذر به مدت 3 روز در همایش بین المللی علوم اعصاب گردهم می آیند.

دومین همایش بین المللی علوم اعصاب با حضور صدها تن از دانشمندان، محققان و اساتید دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور، در مرکز همایشهای بین المللی رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار خواهد شد.

یونسی، علوم شناختی را از جمله علوم قدیمی دانست که حتی در زمان ابوعلی سینا و توسط این دانشمند ایرانی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

وی گفت: ابوعلی سینا با مطرح کردن سئوال "انسان شناور"، عنوان کرد که اگر انسان را از تمام ورودیهای حسی محروم کرده و در فضای تاریک که تماس با چیزی نداشته باشد، رها کنیم، آیا می تواند این آگاهی را داشته باشد که بداند "خود" وجود دارد و از محیط مجزاست.

یونسی ادامه داد: پاسخ به سئوالاتی همچون سیستم عصبی ما چگونه کار می کند، چگونه نور به چشم ما می رسد، چگونه پردازشهای اطلاعات انجام می شود و در نهایت، چگونه می توانیم محیط اطراف خود را ببینیم یا بشنویم یا لمس کنیم، از طریق بررسی علوم شناختی انجام می شود.

وی درباره مسیر بینایی چشم که دامنه تخصصی کارش است، گفت: این مسیر بخشی از علوم شناختی محسوب می شود که برای اولین بار توسط دانشمند ایرانی به نام ابن هیثم یا الحازن مورد بررسی قرار گرفت. شناخت مسیر بینایی در زمان سلامت باعث خواهد شد تا بتوانیم راههای درمان اختلالات بینایی را بدست آوریم .

استاد و محقق علوم شناختی همچنین اظهارداشت: با استفاده از علوم شناختی و مدل کردن عملکردهای شناختی انسان، اندازه گیری کمی و عددی تاثیرات بر سیستم عصبی نیز امکانپذیر می شود.

وی به تحقیقی در این زمینه اشاره کرد و افزود: در آزمایشی در پژوهشکده علوم شناختی و با حمایت مرکز ملی مطالعات اعتیاد، تصاویر تحریک کننده مصرف مواد به تعدادی از معتادان به شیشه و به همان تعداد افراد سالم نشان داده شد و در حین مشاهده این تصاویر، از افراد مورد آزمایش، نوار مغزی نیز ثبت شد. نتایج جالب آن، تفاوت بین نوار مغزی معتادان با افراد سالم را نشان داد که از آن برای تشخیص یا پایش درمان میتوان استفاده کرد.

یونسی گفت: در گذشته ، پزشکان و روانشناسان با استفاده از معاینه، مصاحبه با مریض، پرسشنامه و یا تستهای روانشناسی، به تاثیرات ضایعات بر سیستم عصبی پی می بردند در صورتی که در حال حاضر با ابزار و تجهیزات پزشکی و فنی - مهندسی، به خوبی این تاثیرات قابل اندازه گیری دقیق هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه بیماریهایی مانند ام اس، پارکینسون، افسردگی، اضطراب، جنون (اسکیزوفرنی)، هم بر عملکرد سیستم عصبی تاثیر می گذارند و هم ساختار این سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند، لذا شناخت عملکرد و ساختار سیستم عصبی می تواند به راههای درمان این بیماریها کمک کند.

این محقق علوم اعصاب یادآور شد: این علم در بسیاری از رشته ها نیز کاربرد دارد مثلا در رشته های هنری، به درک بهتر از آثار هنری، در حقوق و قضا، به چرایی ارتکاب جرم و دستیابی به علل و عوامل آن کمک می کند. در رشته معماری، دستیابی به طراحی و رنگ آمیزی مطلوب را امکانپذیر کرده تا ارتباط بهتری بین آن و مخاطب برقرار شود ، یا در رشته بازاریابی کمک می کند تا تبلیغاتی براساس شناخت مخاطب انجام شود که از جذابیت لازم برخوردار باشد.

نایب رئیس دومین همایش علوم اعصاب پایه و بالینی، در جهت کسب آگاهی بیشتر جامعه و حتی متخصصان رشته های دیگر از علوم شناختی گفت: همایش بین المللی علوم اعصاب طی 3 روز کار خود به بررسی علوم اعصاب شناختی، بررسی کارکردهای عالی مغز و چگونگی ارتقای این کارکرد، بررسی مبانی پایه و مبانی سلولی و مولکولی بسیاری از بیماریها از طریق علوم اعصاب کلینیکی و بررسی جایگاه ذهن و عقل و ارتباط آن با مغز از طریق فلسفه علوم اعصاب می پردازد که مطمئنا برای علاقه مندان و متخصصان دیگر رشته ها نیز جذاب خواهد بود.

وی افزود: علاقه مندان و متخصصان در علوم مختلف می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دومین همایش علوم اعصاب، به وب سایت همایش به آدرس اینترنتی www.bcnc.ir مراجعه کنند.

یونسی در پایان خاطرنشان کرد: این همایش بزرگ علمی به همت دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران، شهید بهشتی، دانشگاه علم و صنعت، انجمن علوم اعصاب، ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و همکاری و مشارکت دیگر دانشگاههای علوم پزشکی و فنی سراسر کشور، دانشگاه تربیت مدرس ، انجمنهای علمی درد، نورولوژی، روانشناسی پایه و بالینی و دهها مرکز تحقیقاتی داخل و خارج از کشور و دستگاههای اجرایی مانند شهرداری تهران برگزار می شود .