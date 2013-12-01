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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۰

شهردار بیرجند:

اختصاص 700 میلیون تومان به ساخت فرهنگسرا/ بیرجند مرکز علمی و فرهنگی شرق کشور است

اختصاص 700 میلیون تومان به ساخت فرهنگسرا/ بیرجند مرکز علمی و فرهنگی شرق کشور است

بیرجند- خبرگزاری مهر: شهردار بیرجند این شهر را مرکز علمی، فرهنگی و دانشگاهی در شرق کشور دانست و گفت: برای ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی این شهرستان امسال 700 میلیون تومان به ساخت فرهنگسرای این شهر اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح شنبه‌شب در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از هستمین نمایشگاه کتاب استان بیان کرد: نمایشگاه کتاب یک فرصت مناسب برای خرید کتاب بوده که بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

وی مطالعه را یک پایه در زندگی دانست و اظهار کرد: خانواده‌ها توجه به مطالعه را مورد توجه قرار دهند زیرا توجه به مسائل فرهنگی توجه به تمام مشکلات است.

مدیح کار فرهنگی یکی از واجبات دانست و عنوان کرد: شهرداری بیرجند در تمام مراسمات ملی مذهبی حضور پرنگ دارد و با همه امکانات کار فرهنگی را دنبال می کند.

شهردار بیرجند  با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی کشور مورد تاکید رهبری است، ادامه داد:  مسئولان فرهنگی باید این مهم را مورد توجه قرار دهند و در حد توان مشکلات فرهنگی را مرتفع کنند.

وی بر ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و افزود: در آینده نزدیک یک اتوبوس برای کتابخانه سیار با همکاری سازمان کتابخانه‌های عمومی راه اندازی خواهد شد.

شهردار بیرجند از راه اندازی ایستگاه مطالعه در ایستگاه اتوبوسرانی بیرجند خبر داد و بیان داشت: در اینده این ایستگاه های مطالعه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی  آسان به کتاب افزایش خواهد یافت.

وی از همه مردم خواست تا با حضور خود در نمایشگاه کتاب و با خرید آن در این واقعه فرهنگی هنری شرکت کنند و موجب دلگرمی انتشارات و نام بیرجند به عنوان قطب فرهنگ و مطالعه  در کشور شوند.

مدیح از ساخت بزرگترین فرهنگسرای شرق کشور در بیرجند خبر داد و اضافه کرد: ساخت این فرهنگسرا در هشت هزار متر مربع بهار امسال اغاز شده که سالن اجتماعات  آن با 3 هزار مترمربع به بهربرداری می رسد.

شهردار بیرجند میزان اعتبار این فرهنگسرا را دو میلیارد تومان ذکرد کرد و افزود: در بودجه امسال 700 میلیون تومان برای ساخت این فرهنگسرا  پیش بینی شده است.

کد مطلب 2186059

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