اختصاص 700 میلیون تومان به ساخت فرهنگسرا/ بیرجند مرکز علمی و فرهنگی شرق کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی مدیح شنبه‌شب در حاشیه بازدید استاندار خراسان جنوبی از هستمین نمایشگاه کتاب استان بیان کرد: نمایشگاه کتاب یک فرصت مناسب برای خرید کتاب بوده که بسیار مورد استقبال عموم قرار گرفته است.

وی مطالعه را یک پایه در زندگی دانست و اظهار کرد: خانواده‌ها توجه به مطالعه را مورد توجه قرار دهند زیرا توجه به مسائل فرهنگی توجه به تمام مشکلات است.

مدیح کار فرهنگی یکی از واجبات دانست و عنوان کرد: شهرداری بیرجند در تمام مراسمات ملی مذهبی حضور پرنگ دارد و با همه امکانات کار فرهنگی را دنبال می کند.

شهردار بیرجند با بیان اینکه توجه به مسائل فرهنگی کشور مورد تاکید رهبری است، ادامه داد: مسئولان فرهنگی باید این مهم را مورد توجه قرار دهند و در حد توان مشکلات فرهنگی را مرتفع کنند.

وی بر ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تاکید کرد و افزود: در آینده نزدیک یک اتوبوس برای کتابخانه سیار با همکاری سازمان کتابخانه‌های عمومی راه اندازی خواهد شد.

شهردار بیرجند از راه اندازی ایستگاه مطالعه در ایستگاه اتوبوسرانی بیرجند خبر داد و بیان داشت: در اینده این ایستگاه های مطالعه در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و دسترسی آسان به کتاب افزایش خواهد یافت.

وی از همه مردم خواست تا با حضور خود در نمایشگاه کتاب و با خرید آن در این واقعه فرهنگی هنری شرکت کنند و موجب دلگرمی انتشارات و نام بیرجند به عنوان قطب فرهنگ و مطالعه در کشور شوند.

مدیح از ساخت بزرگترین فرهنگسرای شرق کشور در بیرجند خبر داد و اضافه کرد: ساخت این فرهنگسرا در هشت هزار متر مربع بهار امسال اغاز شده که سالن اجتماعات آن با 3 هزار مترمربع به بهربرداری می رسد.

شهردار بیرجند میزان اعتبار این فرهنگسرا را دو میلیارد تومان ذکرد کرد و افزود: در بودجه امسال 700 میلیون تومان برای ساخت این فرهنگسرا پیش بینی شده است.