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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۰۲

شفیعی:

گازرسانی به شهرستان سیروان در سال جاری تکمیل می شود

گازرسانی به شهرستان سیروان در سال جاری تکمیل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سیروان گفت: کار گازرسانی به شهرستان سیروان تا پایان سال جاری توسط پیمانکار تکمیل می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی صبح یکشنبه در بازدید از طرح گازرسانی شهرستان سیروان اظهار داشت: طرح گاز رسانی به  تمام روستاهای شهرستان سیروان در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: 80 درصد روستاهای شهرستان سیروان در سال 91 و 92 گاز کشی شده اند.

شفیعی افزود: تعداد روستاها در این شهرستان ها 28 روستا است و نزدیک به دو هزار و 400 علمک برای استفاده مردم از نعمت گاز در این شهرستان نصب شده است

وی ادامه داد: کار گازرسانی به بقیه روستاها در دستور کار قرار گرفته و تا پایان امسال کار گاز رسانی به همه روستاها انجام خواهد گرفت.

 

کد مطلب 2186061

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