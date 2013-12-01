گازرسانی به شهرستان سیروان در سال جاری تکمیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی عباس شفیعی صبح یکشنبه در بازدید از طرح گازرسانی شهرستان سیروان اظهار داشت: طرح گاز رسانی به تمام روستاهای شهرستان سیروان در دستور کار قرار گرفته است.

این مسئول اظهار داشت: 80 درصد روستاهای شهرستان سیروان در سال 91 و 92 گاز کشی شده اند.

شفیعی افزود: تعداد روستاها در این شهرستان ها 28 روستا است و نزدیک به دو هزار و 400 علمک برای استفاده مردم از نعمت گاز در این شهرستان نصب شده است

وی ادامه داد: کار گازرسانی به بقیه روستاها در دستور کار قرار گرفته و تا پایان امسال کار گاز رسانی به همه روستاها انجام خواهد گرفت.