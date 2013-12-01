مانور اقتدار و امنيت در زندانهای قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مانور بزرگ اقتدار و امنيت زندانهای استان قزوین صبح یکشنبه در اردوگاه كاردرمانی آراسنج بوئین زهرا برگزار شد.



سرهنگ همايون مهدی مجد در حاشیه برگزاری این مانور گفت: مانور اغتشاش با هدف ارتقاء نظام زندانبانی و نمایش اقتدار امنیتی در زندانها برگزار شده و موجب تقویت اقتدار و امنيت نیروها و ارتقاء سطح تعامل نیروهای درون سازمانی با سایر ارگانهای ذیربط می شود.



فرمانده يگان حفاظت زندانهای استان قزوين تصریح کرد: مانور بزرگ اقتدار و امنیت با حضور کلیه پرسنل کادر و وظیفه و نیروهای انتظامی استان در محل اردوگاه کار درمانی آراسنج برگزار شد.



سرهنگ مجد بیان کرد: ارتقاء توان نیروها و توانمندسازی آنها، شناخت وظایف و آشنایی پرسنل یگان حفاظت با هرگونه شرایط غیرمترقبه و مقابله باحوادث احتمالی و ارتقاء امنیت در زندانها با برگزاری این مانور محقق می شود.



وی امنيت را زيربنای همه اقدامات تأمینی و تربیتی در زندانها برشمرد و بر رعایت نظم و انضباط در محیط های امنيتی،تأکید کرد.



فرمانده يگان حفاظت اداره كل زندانهاي قزوين یادآورشد: در زندان همواره زندانيانی هستند که به دلایل مختلف ازجمله قدرت طلبی و خشونت، رفتارهای پرخطری را برای سايرين ایجاد می کنند كه براي پيشگيري از اينگونه اقدامات ايجاد امنيت پايدار لازم و ضروری است.