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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۶

شوهانی خبر داد:

دهستان شباب به بخش ارتقا یافت

دهستان شباب به بخش ارتقا یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده مردم ایلام در مجلس گفت: با پیگیری های انجام شده دهستان شباب به بخش ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شوهانی صبح یکشنبه در جمع مردم شباب اظهار داشت: با ارتقاء دهستان شباب به بخش وایجاد بخش جدید بلاوه تره در شهرستان چرداول  استان در مسیر توسعه وآبادانی قرار می گیرد.

شوهانی افزود: در یک سال گذشته شاهد ارتقا بخش شیروان به سیروان و تشکیل فرمانداری در این بخش که جز مطالبات مردم بود و همینطور در منطقه کارزان ارتقا دهستان میشخاص به بخش هم تصویب و ابلاغ و اجرا شد.

وی ادامه داد: دو منطقه ای که تصویب نشده بودند در مناقصه سال 92 ارتقا دهستان شباب به بخش شباب و تشکیل بلاوه تره در منطقه بود که ابلاغ نشده بودند که با پیگیری های انجام شده دو بخش به طور رسمی به حضور استانداری ابلاغ شدند.

شوهانی اضافه کرد: اقدامات خوب و مثبتی در خصوص سایر حوزه ها از جمله چوار، هلیلان به شهرستان و آسمان آباد و شوهان انجام شده و کار مقدماتی انجام شده است که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی تصریح کرد: در خواست هایی مردم استان داشتند که امیدواریم بتوانیم درخواست های مردم را پیگیری کنیم.

کد مطلب 2186065

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