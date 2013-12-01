شماره نود و دوم مجله اطلاعات حکمت و معرفت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این شماره از نشریه دفتری‌ است با عنوان «مرگ‌اندیشی۲» به کوشش علیرضا رضایت و با سرمقاله‌ای از امیرعباس علیزمانی.

سر مقاله با پرسشی اساسی آغاز می‌کند که آیا اساسا ارتباطی میان مرگ و معنا وجود دارد یا خیر، سپس با طرح سؤالاتی مرتبط به رابطه مرگ و معنا در نگرش‌های گوناگون فکری می‌پردازد، امیرعباس علی زمانی ضمن اشاره‌ای مختصر بر آرای برخی فیلسوفان و متفکران با مثال‌هایی به توضیح دقیق‌تری از رابطه میان مرگ و معنا از سویی و زمانِ زیستن، حقیقت، جاودانگی، لذتِ زیستن و ... از سویی دیگر دست می‌یابد.

اولین مطلب بخش دفترماه گفت و گویی‌ست با مهدی کمپانی زارع از منیره پنج‌تنی با عنوان «مرگ‌اندیشی و مرگ‌آگاهی». در ادامه مقاله‌ای‌ با عنوان «از مرگ چه می‌دانیم؟» نوشته ایمانوئل لویناس و ترجمه محمد اصغری منتشر شده است.

سومین متن به چاپ رسیده در بخش دفترماه این شماره مقاله‌ای‌ است از فیلیز پیچ به ترجمه ندا محجل با عنوان «مرگ به مثابه وضعیت مرزی»، پیچ در این مقاله به تشریح برخی عقاید یاسپرس در ارتباط با مرگ و اختلاف نظرش با برخی دیگر متفکران می‌پردازد.

«مرگ، سود یا زیان» نام نوشته‌ ای است از ادوارد زالتا ترجمه علی اخلاقی؛ نویسنده در این مقاله درواقع با طرح چند پرسش پیرامون چیستی "مرگ" سوالاتی را مطرح کرده و سعی می‌کند پاسخی برای آنها بیابد. پنجمین متن ارائه شده در بخش دفترماه مقاله مشترکی‌ است از سورن ونگات، یواو مریک به ترجمه علیرضا رضایت به نام «بودن یا نبودن هنوز مسأله این است» که در این مقاله به مسأله خودکشی تمرکز می‌شود و باورهای گوناگون فرهنگی، فلسفی و فکری مورد بحث قرار می‌گیرند.

«حالات نزدیک به مرگ» نوشته‌ای‌ است از پی.اچ.اتواتر و ترجمه محمدحسین ناظمی. هفتمین مقاله متنی‌ است به قلم مسعود امید با عنوان «تخفیف و تسکین هراس از مرگ». دیگر مقاله چاپ شده کاری‌ است از مایکل چابی ترجمه بهنام خداپناه و همان گونه که از عنوان پیداست به مسئله «خودکشی» می‌پردازد.

آخرین مقاله‌ بخش دفترماه به سراغ انامونو و هایدگر و آرای آنها درباره مرگ می‌رود این مقاله با عنوان «مرگ‌اندیشی از نگاه انامونو و هایدگر» نوشته‌ای‌ است از نوشاد چراغ‌سحر.

تک مقاله‌ منتشر شده در بخش ادب و هنر این شماره متنی‌ است از پگاه مصلح به نام «مسئول زیبا شدن پر شاپرک کیست؟» که نویسنده در مقاله‌اش رابطه‌ای که سهراب سپهری میان مرگ و زیبایی درنظر می‌گیرد را مورد بررسی قرار داده‌است.

بخش اندیشه و نظر شامل سه مقاله است، اولینِ آن با نام «قواعد و اصول اخلاقی» متنی‌ است از براد هوکر به ترجمه انشاءالله رحمتی، دومین مقاله نوشته‌ استیون لوپر و ترجمه میترا سرحدی‌ است با عنوان «سقط جنین» و آخرین مقاله این بخش یعنی «اندیشه دینی گاندی» نوشته‌‎ای‌ است به قلم محمدعلی مدرسین.

بخش کتاب این شماره نشریه با قسمت دوم و پایانی مقاله‌ پارسی گوی بمبئی از سید مسعود رضوی آغاز شده‌ است، با گفت و گویی از منیره پنج‌تنی با علی شیروانی در باب «ارزش معرفت‌شناختی تجربه دینی» ادامه یافته و با «معرفی کتاب خارجی» از کیان رضوی پایان پذیرفته‌ است.

در نهایت بخش پایان‌بخش شماره نود و دوم مجله گزارش‌هایی‌ است از سمینارها و همایش‌های برگزار شده‌ اخیر در نقاط مختلف به کوشش مرضیه سیمانی.