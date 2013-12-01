۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۹:۱۱

نیلی با تحلیل گزارش 100 روزه اقتصادی به پایش می‌رود

مشاور اقتصادی رئیس جمهور با تحلیل گزارش 100 روزه اقتصادی به برنامه زنده تلویزیونی امشب پایش می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پایش این هفته به تحلیل گزارش 100 روزه دولت می پردازد و مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور جزئیات گزارش اقتصادی صد روزه دولت را در این برنامه واکاوی می کند.

به دنبال ارائه گزارش عملكرد 100روزه دولت توسط رئيس جمهور در هفته گذشته، مشاور اقتصادي وی در برنامه این هفته پايش حاضر می شود  تا برنامه هاي اقتصادي دولت تدبير و اميد را معرفي كنند.

سئوال نظر سنجی این برنامه نیز در مورد اولویت سیاست‌های اقتصادی دولت است و به این شرح می باشد: به نظر شما کدام گزینه در اولویت سیاست های اقتصادی دولت می باشد ؟ 1 – ایجاد اشتغال 2 – کاهش تورم

