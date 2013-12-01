استفاده از وسايل شهربازی بدون تایيديه استاندارد خطرات جبران ناپذيري به دنبال دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مددی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: استاندارد نبودن تجهیزات شهر بازي ها و رعايت نکردن نکات ايمنی در آن ها، موجب به وجود آمدن اتفاقات ناگواری مي شود كه آثار سویی بر ذهن کودکان و والدين به جا مي گذارد.

وی افزود: ارائه خدمات در شهربازی و زمین های بازی بر اساس استانداردهای مربوطه و از اول تیرماه سال 1389، مشمول مقررات استانداردهای اجباری بوده و بر اساس ماده 9 قانون سازمان ملی استاندارد، ارایه این خدمات بدون اخذ تاییدیه های لازم از سازمان، ممنوع است و هرگونه خسارات وارده مالی و یا جانی به عهده شهرداري ها است.

مددي ادامه داد: اداره کل استاندارد ايلام از سال 89 اقدام به اطلاع رسانی و مکاتبه با کليه شهرداری های استان و هم چنين بازرسی از تمام تجهيزات زمين بازی و شهربازی کرده که اين بازرسی ها توسط کارشناسان اين اداره کل و شرکت های بازرسی تاييد صلاحيت شده از طرف سازمان ملی استاندارد، انجام شده است.

وی عنوان كرد: متأسفانه در اثر غير استاندارد بودن و غير ايمن بودن تجهيزات شهربازی و وسايل بازی در کشورمان، مشکلات فراوانی برای مردم مخصوصا کودکان به وجود آمده است، بنابراین همه مجريان و دست اندرکاران اين وسايل باید نسبت به استانداردسازی آن ها اقدام کنند و بدون همکاری شهرداری ها امکان استقرار استاندارد در شهربازی ها و نيز کنترل وسايل بازی امکان پذير نيست، تمام ادارات مرتبط باید با همكاري همديگر، محيطي امن برای آسايش و رفاه و سلامت مردم ايجاد کنند.

مددي اعلام كرد: متاسفانه برخي از بهره برداران تجهيزات شهربازي ها، استاندارد سازي اين تجهيزات را جدي نگرفته اند، به همين منظور به كليه شركت هاي بيمه، اطلاع رساني شده است كه ارایه خدمات بيمه اي و صدور بيمه نامه براي تجهيزات شهر بازي، منوط و مشروط به ارایه گواهي استاندارد از سازمان ملي استاندارد است و مشخصات اين گواهي در متن بيمه نامه نيز بايد درج شود.

وي عنوان کرد: تمام مالکان و بهره برداران شهر بازی ها و زمین های بازی موظفند به منظور تامین ایمنی استفاده کنندگان از وسایل بازی، کاربران دستگاه ها را جهت گذراندن آموزش های لازم به اداره کل استاندارد معرفی کند.

مديركل استاندارد ايلام در پایان گفت: از كليه همشهريان عزيز تقاضامنديم به جهت حفظ ايمني و سلامت کودکان خود از وسايل غير استاندارد كه برچسب تایيد و گواهي ايمني استاندارد ندارند، استفاده نکنند.