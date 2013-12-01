به گزارش خبرگزاری مهر، رئال مادرید در حضور بیش از 68 هزار تماشاگر ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو در غیاب کریس رونالدو موفق شد با نتیجه 4 بر صفر رئال وایادولید را از پیش رو بردارد. در این دیدار گرث بیل ستاره رئالی‌ها بود و اجازه نداد غیبت رونالدو در ترکیب این تیم مشخص شود. او به ترتیب در دقایق 33، 64 و 89 برای رئال گل زد تا هت‌تریک خود را در این بازی تکمیل کند. دیگر گل رئال را در این بازی "کریم بنزما" در دقیقه 36 به ثمر رساند.

در دیگر بازی آتلتیکومادرید در حضور نزدیک به 30 هزار تماشاگر ورزشگاه خانگی الچه، با نتیجه 2 بر صفر میزبان خود را شکست داد. کوکه (63) و دیه گو کاستا (74) گل‌های آتلتیکو را در این بازی به ثمر رساندند.

نتایج کامل دیدارهای شنبه شب لالیگا به شرح زیر است:

* الچه صفر - آتلتیکومادرید 2

* سلتاویگو 3 - آلمریا یک

* رئال مادرید 4 - رئال وایادولید صفر

* اسپانیول یک - رئال سوسیداد 2

در ادامه رقابتهای این هفته امشب (یکشنبه) 4 دیدار دیگر برگزار می‌‎شود که برنامه آن به شرح زیر است:

* رئال بتیس - رایووایکانو

* گرانادا - سویا

* والنسیا - اوساسونا

* آتلتیک بیلبائو - بارسلونا

جدول رده‌بندی:

1- بارسلونا 40 امتیاز

2- آتلتیکومادرید 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- رئال مادرید 37 امتیاز (یک بازی بیشتر)

4- ویارئال 28 امتیاز

18- آلمریا 12 امتیاز (یک بازی بیشتر)

19- رایووایکانو 12 امتیاز

20- رئال بتیس 9 امتیاز