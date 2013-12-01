مردم کرمانشاه شایسته خدمتهای بزرگ هستند/ برای استاندار جدید آرزوی سربلندی می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه شنبه و پس از جلسه تودیع استاندار پیشین و معارفه استاندار جدید کرمانشاه، حجت الله دمیاد در فرودگاه شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه توسط جمعیت قابل توجهی از مردم کرمانشاه بدرقه شد.

حجت الله دمیاد در جمع مردم کرمانشاه اظهار داشت: اولا برای استاندار جدید کرمانشاه آرزوی توفیق می کنم که در جایگاه خدمت به مردم سربلند باشد که مردم این دیار شایسته بزرگترین خدمت ها هستند.

دمیاد گفت: در طول 9 ماه تصدی خود در استانداری کرمانشاه تلاش کردم آنچه را که از توان و عهده من به عنوان فرزند کرمانشاه بر می آید در راه توسعه و پیشرفت استان به کار بندم و امیدوارم که این اقدامات در پیشگاه خداوند مقبول و در نزد مردم رو سفید باشم.

وی با اشاره به اینکه لطف و محبت مردم کرمانشاه را در این مدت فراموش نخواهد کرد ادامه داد: از همه مردم، مسئولین، رسانه ها و اقشار مختلف که در این مدت از بنده قصور یا تقصیری دیده اند حلالیت می طلبم و از حمایت ها و کمک های بی شاعبه آنها تشکر می کنم.

حجت الله دمیاد سیزدهمین استاندار کرمانشاه بود که از اسفند ماه 91 تا روز گذشته سکان استانداری کرمانشاه را در اختیار داشت و در مراسم دیروز با حضور قائم مقام وزیر کشور ابراهیم رضایی بابادی به جای وی معرفی شد.