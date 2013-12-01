کتاب و کتابخوانی عامل مهم رشد فرهنگی عمومی جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، وجه الله خدمتگزار شنبه شب در حاشیه بازدید از هشتمین نمایشگاه کتاب بیرجند، کتاب را غذای روح انسانها دانست و افزود: مسئولان فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی تلاش کنند.

خدمتگزار نمایشگاه کتاب استان را مثبت ارزیابی کرد و بیان داشت: این یک کار فرهنگی بسیار مهم است و می‌تواند کمک فراوانی در بخش مطالعه داشته باشد.

وی خراسان جنوبی را استانی علمی و فرهنگی دانست و تاکید کرد: بابرگزاری این نمایشگاه فرصت برای اهل فرهنگ به وجود آمده تا نیاز های مطالعه و کتب مورد علاقه خود را تامین کنند.

استاندار خراسان جنوبی از مسئولین برگزار کننده نمایشگاه کتاب خواست مشکلات نمایشگاه را دنبال کنند تا در آینده مرتفع و به حداقل برسد.

خدمتگزار با بیان اینکه مردم از این نمایشگاه ابراز رضایت داشتند که این موجب خشنودی برای مسئولان است، تصریح کرد: خانواده‌ها تلاش کنند یک برنامه منظم برای مطالعه را در زندگی دنبال کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه سرانه مطالعه استان نسبت به میانگین کشوری بالاتر است، افزود: حضور پرشور مردم استان در نمایشگاه کتاب نشان از فرهنگ دوستی مردم این استان دارد.