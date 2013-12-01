ابعاد فعالیت رسانه های نوظهور و آسیب شناسی فرهنگی آن بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "رسانه" یکی از عرصه ها و ابزارهای جنگ نرم است که در حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارای کاربردی بسیار قوی و مؤثر می باشد.

در این زمینه مقام معظم رهبری(مدظله العالی) در بیاناتی می فرمایند: "در جنگ روانى دشمن به سراغ سنگرهاى معنوى مى‌‌آيد كه آنها را منهدم كند؛ به سراغ ايمانها، معرفتها، عزمها، پايه‌‌ها و اركان اساسى يك نظام و يك كشور؛ دشمن به سراغ اينها مى‌‌آيد كه اينها را منهدم بكند و نقاط قوت را در تبليغات خود به نقاط ضعف تبديل كند؛ فرصتهاى يك نظام را به تهديد تبديل كند. اين كارهائى است كه دارند مي كنند؛ در اين كار تجربه هم دارند، تلاش هم زياد دارند مي كنند، ابزار فراوانى هم در اختيارشان هست. بايد ابعاد دشمن و ابعاد دشمنى را بدانيم تا بتوانيم بر او فائق بيائيم. البته ما مدد الهى داريم، كمك غيبى داريم بدون شك؛ اين را انسان دارد مشاهده مي كند؛ لكن ما مادامى كه هوشيارانه، آگاهانه در ميدان نباشيم، تدبير لازم را به كار نبريم، كمك الهى به سراغ ما نخواهد آمد."

در این راستا فرهنگسرای خاوران به منظور آشنایی با ویژگی ها و ابزارهای جنگ نرم، "رصد و بررسی فعالیتهای رسانه ای بیگانه" را با عنوان دومین همایش دشمن شناسی برگزار می کند.

این همایش از تاریخ 20 لغایت 22 آذرماه 92 و از ساعت 8 الی 16 برگزار می شود.

در این همایش موضوعات دیگری همچون "الیگارشی زرسالاران یهود در فضای رسانه ای"، "رصد و بررسی فعالیتهای جدید رسانه های بیگانه"، "سواد رسانه ای و روشهای تبلیغاتی غرب"، "شاخصه های رسانه شیعی جهت فراهم آوردن مقدمات ایجاد تمدن ایرانی ـ اسلامی" و "بایسته های تولید رسانه ای در فضای موجود" مورد بررسی قرار می گیرد.

علاقه‌مندان به شرکت در این همایش می توانند تا تاریخ دوازدهم آذرماه به لینک ثبت نام http://pdsemat.ir/register/view.php?id=3 مراجعه و یا با شماره تلفن 33717037-021 دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.

به شرکت کنندگانی که در آزمون پایانی همایش حدنصاب لازم را به دست آورند، گواهی پایان دوره اعطا می شود.