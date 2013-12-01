سه هزار نفر ساعت آموزش به مديران کنترل کيفيت در ايلام داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مظلوم صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از ابتداي سال 92 تا پايان آبان ماه، 22 نفر مدير کنترل کيفيت تاييد صلاحيت شدند و در حال حاضر اين افراد ضمن داشتن تحصيلات مرتبط و پس از قبولی در آزمون و طی دوره های آموزشی مرتبط، در واحدهای توليدی استان بر کيفيت محصولات توليدی نظارت دارند و فرآورده ها را مورد آزمون قرار می دهند.

27 دوره آموزشی برای كاركنان استاندارد ايلام برگزار شد

رئیس اداره استانداردسازی و آموزش و ترویج استاندارد اداره کل استاندارد ايلام گفت: در هشت ماهه سال جاری، 27 دوره آموزشي براي كاركنان اين اداره کل برگزار شده است.

وی افزود: از ابتدای سال 92 تاکنون به منظور آموزش كاركنان، دوره ها و كارگاه هاي آموزشي اتوماسيون اداري، آداب و اسرار نماز، نظام سياسي اسلام بر مبناي ولايت فقيه، قانون مديريت خدمات كشوري، اخلاق در خانواده، آشنايي با نحوه نگارش استاندارد، استانداردسازي تجهيزات زمين بازي، شناخت استاندارد مصالح ساختماني، كنترل كيفيت مصالح ساختماني، استانداردسازي آسانسور، سلامت اداري، اخلاق مديران، تربيت مديران، مديريت عملكرد و ارتقاء سلامت اداري، اوزان و مقياس ها، كاليبراسيون عمومي، صحه گذاري روش هاي آزمون، نظارت بر استانداردهاي تخصصي مربوط به دسترسي معلولان، تفسير نتايج آزمون بتن، آشنايي با نحوه نمونه برداري و بازرسي، آزمون جايگاه هاي سوخت مايع، خبر نويسي و ارتباطات سازماني، توجيهي بدو خدمت و كنترل كيفيت بتن، پنل هاي رسي، سنگدانه مورد مصرف در بتن، موزایيك، آجر رسي و درب و پنجره برگزار شده است.

مظلوم اعلام كرد: با برگزاري اين دوره هاي آموزشي، كاركنان استاندارد ايلام بيش از دو هزار نفر ساعت آموزش را طي نموده و گواهينامه آموزشي معتبر دريافت كردند.

وی آموزش را یکی از مهمترین ارکان توسعه سازمان ها در دنیای امروز دانست و افزود: آموزش کارکنان با هدف بهبود کارایی و ارایه خدمات مطلوب و اثربخش و باکیفیت، طراحی و اجرا شده است.