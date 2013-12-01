اعطای بورس شهید شهریاری به دانشجویان ارشد و دکتری

دکتر محمد مهدی طهرانچی گفتگو با خبرنگار مهرافزود: دانشگاه شهیدبهشتی در راستای بزرگداشت استاد شهید مجید شهریاری و در راستای سیاست های حمایتی بورس شهید شهریاری ویژه دانشجویان نخبه و استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری را ارایه می کند.

وی افزود: با توجه به این مساله که استاد مجید شهریاری خود یک نخبه و یک اسوه در همه عرصه ها بود، دانشجویان نخبه کارشناسی ارشد و دکتری می توانند از این بورس استفاده کنند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی افزود: از هفته آینده نیز فرم تقاضای بورس شهید شهریاری را بر روی سایت دانشگاه قرار می دهیم.

وی هدف از اعطای این بورس را حمایت، جذب و شکوفایی دانشجویان استعداد درخشان و ارتقای کیفی آموزشی این دانشجویان عنوان کرد.