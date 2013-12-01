فرصت سوزی 20 ساله برای تکمیل کمربندی نوشهر/ روگذرهای دایناسوری

به گزارش خبرنگار مهر، کمربندی و کنارگذر نوشهر که به عنوان محور مواصلاتی غرب به شرق مازندران محسوب می شود بدلیل ناتمام ماندن در نیمه راه به عمر 20 ساله رسیده است و با گذر سه دولت همچنان حادثه می آفریند.

آغاز طرح احداث کمربندی نوشهر در دو محور نوشهر- رویان به سال 74 و در محور نوشهر به چالوس به سال 83 برمی گردد. کمربندی نوشهر که بطول 13 کیلومتر بخش شرقی را به بخش غربی این شهرستان متصل می سازد با هدف خروج بار ترافیکی ناشی از آزادراه تهران شمال احداث گردید.

کمربندی نوشهر جولانگاه حوادث دلخراش

کلنگ عملیات ساخت این محور مواصلاتی با اعتباری بالغ بر 18 میلیارد تومان در سال 83 به زمین زده شد و طبق وعده و وعیدهای مسوولین وقت قرار بر آن بود تا سه سال به بهره برداری برسد. اما این سه سال، عمر ده ساله را بخود گرفته و همچنان بدلیل نیمه کاره ماندن و عدم نصب علائم هشدار دهنده جولانگاه حوادث دلخراش رانندگی شده است. 14 روستا و بیش از 25 هزار روستانشین هر روز مجبورند تا خطر امتداد کمربندی نوشهر را به جان بخرند و برای رسیدن به شهر از آن عبور کنند.

تاخیر و تعلل در بهره برداری از کمربندی نوشهر که در آن پیش بینی 820هزار متر مکعب عملیات بتن ریزی، خاکبرداری و خاک ریزی و بیش از 100 هزار متر مکعب آسفالت شده بود باعث شده تا در شرایط فعلی بودجه ی عمرانی کشور همچنان امیدها برای پایان مشکلات در تنها کمربندی نوشهر به یاس و نامیدی تبدیل شود.

زیرگذر موسی آباد و تقاطع های کوشکسرا و نیرنگ بخشی از شش پل غیر هم سطح کمربندی نوشهر بشمار می رود که هنوز بطور کامل به بهره برداری نرسیده است.

دهیار روستای موسی آباد در گفتگو با مهر با اشاره به تاخیر چندین ساله در بهره برداری از زیرگذر این روستا در کمربندی نوشهر گفت: بر اساس وعده و وعید پیمانکار این زیر گذر بایستی سه سال پیش به بهره برداری می رسیده که هنوز این امر صورت نپذیرفته است.

مجتبی غریب ثانی افزود: علیرغم پیگیری های فرماندار و نماینده مجلس امروز این وعده مسوولین راه و پیمانکاران تبدیل به مطالبه عمومی مردم شده و ذهنیت روستاییان نسبت به این مساله تلخ شده است.

وی با انتقاد از تاخیر در این پروژه اظهار داشت: اکنون پیمانکار بحث تملک اراضی را مطرح می سازد درحالیکه اگر سه سال پیش در این خصوص اقدام کرده بود حداقل قیمت زمین در آن زمان متری 50 هزار تومان بوده ولی الان بایستی متری 500 هزار تومان پرداخت شود.

کمبود اعتبار مهمترین دلیل نیمه تمام ماندن کمربندی نوشهر

نماینده شرکت توسعه و زیر ساخت های حمل و نقل کشور در مازندران در حاشیه جلسه بررسی مشکلات راه های نوشهر که در محل فرمانداری این شهرستان تشکیل شده بود گفت: تاکنون بش از ده میلیارد برای کمربندی نوشهر هزینه شده است. یکصد میلیارد ریال اعتبار طرح ملی مسیر کمربندی نوشهر - چالوس 18 ماهه تکمیل خواهد شد.

غلام عباس رستمی با بیان آنکه بیش از 70 درصد طرح کمربندی نوشهر پیشرفت فیزیکی داشته است، خاطرنشان کرد: در صورت تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار 18 ماهه کمربندی نوشهر به بهره برداری خواهد رسید.

تجربه چهار دولت در کمربندی نوشهر

البته به اذعان بسیاری از کارشناسان حوزه راهسازی عدم مدیریت منابع اعتباری و عدم رعایت نکات فنی مهمترین دلیل تاخیر در بهره برداری کمربندی نوشهر بشمار می رود. به گفته بهمن بیگ زاده عضو نظام مهندسی و کارشناس راه سازی، کمربندی نوشهر بدلیل عدم رعایت نکات فنی تبدیل به معضل بزرگ در ان شهرستان شده است.

وی در گفتگو با مهر با بیان تجربه چهار دولت در کمربندی نوشهر گفت: از سال 63 عملیات ابتدایی احداث کمربندی نوشهر از متل صحرا توسط شرکت سویل بطول 16 کیلومترآغاز شد اما تاکنون بدلائل مختلف مدیریتی مسکوت و یا معلق مانده است.

بیگ زاده خاطرنشان کرد: اتخاذ حریم 120 متری در باند جنوبی کمربندی نوشهر خود باعث مشکلات اجتماعی و سردرگمی ساکنین حاشیه کمربندی شده و از سوی دیگر باعث قانون گریزی نیز گردیده است.

وی اضافه کرد: متاسفانه حوزه راهسازی و شرکت توسعه و زیر ساخت های حمل و نقل توجه خاصی به رعایت نکات فنی در کمربندی نوشهر نداشته و نسبت به رفع نقاط حادثه خیز کم کاری کرده و همچنان بعلت عدم طراحی و اجرای تقاطع های غیر همسطح و پل های روگذر این محور تبدیل به قتلگاه شده است.

عضو نظام مهندسی با بیان آنکه آسفالت نامرغوب در کمربندی نوشهر بکار رفته است تاکید کرد: نوع آسفالت بکار گرفته در باند شمالی که پنج سال قبل به بهره برداری رسیده پس از یک ماه دوام نداشته و باعث موج در محور شده و این نوع آسفالت مقاومت بار ترافیکی سنگین را ندارد.

کمربندی نوشهر باعث توریست گریزی شده است

عضو شورای شهر نوشهر در گفتگو با مهر با اشاره به مشکلات کمربندی نوشهر و انتقاد از نحوه طراحی سازه ای در این پروژه گفت: استفاده از تقاطع های غیر استاندارد، روگذرهای نامناسب و ناخواسته در محور کمربندی باعث شده تا کمربندی نوشهر به عنوان یک دیواره بین شهر و روستا تبدیل شود.

علیرضا همتی افزود: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سعی نمی کنند منابع اعتباری خود را در جهت احداث آزادراه و بزرگراه بین شهرهای نزدیک هزینه کنند بلکه در تلاش می کنند تا با شناسایی گره های ترافیکی روانسازی عبور و مرور صورت پذیرد.

وی با بیان آنکه هزینه هر روگذر به اندازه هزینه سه میدان بزرگ است خاطرنشان کرد: طراحی میادین بزرگ در مسیر کمربندی باعث می شود تا گردشگران و مسافران تصمیم بهتری برای ورود به شهر نوشهر بگیرند و از طرفی میزان مدت اقامت در سفر و منابع درآمدی اقتصادی نیز افزایش می یابد.

کمربندی که تبدیل به قتلگاه شده است/ روگذرهای دایناسوری

از سوی دیگر تعلل در بهره برداری از کمربندی نوشهر بطور روزانه تصادفات مرگباری را در این کمربندی رخ زده که خاطر بسیاری از مسافران و ساکنین را مکدر ساخته است. هرچند در این گزارش تلاش شده تا آماری از میزان حوادث جاده ای در محور کمربندی از سوی راهور و پزشک قانونی بدست آید اما این تلاش بی نتیجه ماند.

در یکی از تصادفات در کمربندی نوشهر و بر اثر حادثه دلخراش تصادف یک دستگاه وانت نیسان با یک دستگاه پراید در تقاطع نیرنگ 5 کشته به همراه داشته؛ تصادفی که در آن پیمان و پژمان اکبری 18 ساله تنها فرزندان یک خانواده روستای نیرنگ به کام مرگ کشیده شدند و حوادث بسیاری از این دست که خانواده های بسیاری را داغدار کرده است.

فرماندار نوشهر در جلسه بررسی مشکلات کمربندی این شهر گفت: وقوع حوادث مختلف به ویژه در روز بارانی موجب نارضایتی مردم شده است و باید هرچه سریعتر این مسیر کمربندی تکمیل شود.

محمدعلی قمی اویلی افزود: 90 درصد کار صورت گرفته ولی ده درصد عملیات باقی مانده که به دلیل نیمه تمام بودن و عدم اجرای تقاطع های غیر همسطح متاسفانه حوادث دلخراش و منجر به فوتی در حال وقوع است و این کمربندی امروز به قتلگاه تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: محور نوشهر به رویان که از سال 79 شروع شده و به‌مدت چندین سال بوده که تحویل موقت شده اما به‌دلیل دوربرگردان ها و تقاطع های غیراستاندارد سبب رنجش خاطر مردم منطقه شده است و فقط در یک روز بارانی در این محور 23 تصادف و 2 مرگ ناشی از تصادف صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: هرکس که در اجرای تکمیل کمربندی نوشهر و محور نوشهر به رویان تعلل کند نسبت به همه حوادث دلخراش آن مسوولیت شرعی دارد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: بروز سوانح متعدد و تصادفات دلخراش در کمربندی نوشهر و چالوس بیانگر وجود اشکال در این مسیر است و پیمانکاران و مسوولین راه بایستی در این خصوص پاسخگو باشند.

روگذر کمربندی شبیه دایناسور است

قاسم احمدی با اشاره به احداث روگذر نیمه تمام در تقاطع کوشکسرا خاطرنشان کرد: این روگذر بیشتر شبیه دایناسور است و بجای آنکه کاهش دهنده حوادث باشد خود باعث تصادفات بیشتر در این تقاطع شده است.

در هر روی کمربندی نوشهر و محور مواصلاتی نوشهر به رویان بدلائل نقص فنی، عدم روشنایی در محور و عدم نصب گاردیل و علائم راهنمایی و رانندگی، عدم اجرای روگذرها و تقاطع های غیر همسطح و بسیاری از دلائل دیگر موجب نارضایتی مردم شده و همچنان در سالگرد 20 سالگی خود، ناکامی بسیاری از مسافران و اهالی حاشیه نشین کمربندی را به همراه دارد و سالگرد بسیاری از حوادث مرگبار شده است.