توقف پارما مقابل بولونیا/ جنوا و تورینو هم به تساوی رضایت دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، پارما در حضور 12 هزار تماشاگر ورزشگاه انیو تاردینی با تساوی یک بر یک مقابل بولونیا متوقف شد. در این دیدار ابتدا پاناگیوتیس کونه در دقیقه 10 بولونیا را یک بر صفر پیش انداخت اما آنتونیو کاسانو در دقیقه 23 نتیجه را به تساوی کشاند.

در دیگر بازی هم جدال دو تیم جنوا و تورینو در پایان 90 دقیقه با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

برنامه ادامه هفته چهاردهم از فوتبال سری آ ایتالیا به شرح زیر است:

یکشنبه - 10/9/92

* کاتانیا - میلان

* آتالانتا - رم

* کیه‌وو - لیوورنو

* اینتر - سمپدوریا

* کالیاری - ساسولو

* یوونتوس - اودینزه

دوشنبه - 11/9/92

* فیورنتینا - ورونا

* لاتزیو - ناپولی

جدول رده‌بندی:

1- یوونتوس 34 امتیاز

2- رم 33 امتیاز

3- ناپولی 28 امتیاز

4- اینتر 26 امتیاز

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18- سمپدوریا 10 امتیاز

19- کیه وو 9 امتیاز

20- کاتانیا 9 امتیاز