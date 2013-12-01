سهم صفر درصدی مازندران از اعتبارات طرح پزشک خانواده

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابائی صبح یکشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی مازندران به طرح پزشک خانواده که به صورت پایلوت در مازندران و فارس اجرا شد اشاره و بیان کرد: اصل پزشک خانواده به نفع مردم است و اگر به کمک وزارتخانه این طرح به صورت دقیق انجام شود خیرش به مردم خواهد رسید.

جان بابائی به سردرگمی مردم در بحث طبابت و انجام یکسری تصویر برداری ها و آزمایشاتی که خرج زیادی به دست مردم می گذارد که لزوما نیز غیرضروری است اشاره کرد و گفت: در اجرای دقیق این طرح مشکلات اینچنینی حل می شود.

وی شروع اجرای طرح پزشک خانواده را در استان مازندران از سال 1391عنوان و تصریح کرد: با تغییر وزیر در دولت قبل در اجرای طرح پزشک خانواده کمکی به دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشد به طوریکه بابت این طرح 17میلیارد تومان به وزارتخانه ورود پیدا کرد ولی مازندران که متولی این طرح بود از دریافت این اعتبار محروم ماند و این در صورتی است که مبلغ 5 میلیارد تومان به دانشگاه یزد اختصاص یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه وزارتخانه تشکیلات منسجمی در بحث پزشک خانواده نداشت استان فارس را برخوردارتر از اعتبارات در طرح پزشک خانواده دانست و عنوان کرد: تا 6 ماه نخست سال 92 هیچ دریافتی دانشگاه از وزارتخانه نداشت ولی اخیرا مبالغ ناچیزی به دانشگاه علوم پزشکی مازندران تخصیص یافت.

جان بابایی گفت: با افزایش تعداد دانشکده ها در دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بحث تحریم ها مشکلات عدیده ای در دانشگاه در خصوص تامین منابع مالی کارکنان و بدهی ها دانشگاه داریم.

وی افزود: با توجه به اینکه یک هزار و 100 خانه بهداشت در سطح مازندران و رتبه اول کشوری در تعداد خانه بهداشت مشکلاتی در این بخش را نیز وجود دارد.



لزوم افزایش دریافتی پزشک خانواده روستائی/ تنها 2هزار دانشجوی پزشکی خوابگاه دارند

جان بابائی به دریافتی پزشک خانواده شهری با میانگین 4.5میلیون تومان و دریافتی پزشک روستائی با میانگین 2.5میلیون تومان اشاره کرد و افزود: این امر سبب شد پزشکان خانواده روستائی به شهر بیایند وبا توجه به زحماتی که پزشک خانواده روستائی متحمل می شوند وبه خاطر پیشرو بودن استان در بحث اجرای طرح پزشک خانواده ضمن رضایت از دریافتی پزشک خانواده شهری می خواهیم این مشکل از سوی وزارتخانه حل شده و دریافتی پزشک خانواده روستائی نیز به حد مطلوبی برسد تا در زمینه نگهداری آنها در روستا مشکلی وجود نداشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنانش از معاونت فرهنگی دانشگاه به عنوان یکی از معاونت هایی که نیاز به نگاه ویژه دارد نام برد و گفت: در طی سالهای اخیر تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران به 6هزار دانشجو رسیده است و این در صورتی است که تنها 2هزار دانشجو از امکانات خوابگاه برخوردار هستند و بقیه خوابگاه دانشجوئی ندارند که به عنوان بحث کشوری مطرح است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه منابع مالی که به دانشجویان از وزارتخانه داده می شود کفاف هزینه های رفت و آمد و غذاهای روزانه دانشجویان را نمی کند تامین اعتبارات این بخش از سوی معاونت فرهنگی از بخش درآمدی دانشگاه را یکی از چالشهای دانشگاه دانست.

واحد بین الملل رامسر در دو رشته پزشکی و داروسازی فعال است



جان بابائی از وجود یک واحد بین الملل در رامسر با دو رشته پزشکی و داروسازی خبر داد و افزود: این واحد در دو رشته مذکور در سطح بین الملل فعال است.

وی افزود:در شهرهای آمل و بهشهر دانشکده مامائی و پرستاری وجود دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به بحث درمان و افزایش بیمارستانها وتخت ها که باعث می شود هزینه های زیادی صرف تجهیز این بیمارستانها شود گفت: سیاست های بخش درمان در این زمینه بر مکمل قرار دادن شهرهای مجاور هم می باشد تا بر اساس هزینه های مکمل خدمات داده شود.

جان بابائی در ادامه با بیان اینکه ایجاد امکانات در بیمارستانهای شهرهای مجاور در حد اعتبارات دانشگاه و وزارتخانه نیست گفت: امکانات بایستی طوری توزیع شود که ضریب اشغال تختها بالای 70درصد باشد.

وی با بیان اینکه این طرح به نفع مردم است ، همکاری مسئولین استانی را در اجرائی شدن این طرح و مکمل قرار دادن شهرهای مجاور در خصوص دریافت امکانات درمانی خواستار شد.

وی از یکپارچه سازی امکانات درمانی در شهرهای مجاوری چون رامسر با تنکابن، چالوس با نوشهر و نیز آمل و محمود آباد و نور خبر داد.



رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه بیمارستانها موازی کاری نداشته باشند از اجرای طرح مکمل سازی در مرکز استان نیز خبر داد و بیان داشت: این دانشگاه کیفی سازی را در دستور کار دارد و توسعه نیز در بخش هائی که لازم باشد صورت می گیرد.