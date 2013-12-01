هنرمندان کرمانشاه در زمینه تئاتر از استعداد فوق العاده ای برخوردار هستند

ابراهیم رحیمی زنگنه در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه را تقویت تئاتر عنوان کرد و گفت: هم اکنون گروه های مختلف تئاتر در استان فعال هستند و انجمن مربوطه نیز تشکیل شده است.

وی با معرفی تئاتر به عنوان هنری فاخر و ارزشمند،‌ از فراهم بودن زیرساخت های مناسب تئاتر در استان خبر داد و گفت: برنامه های خوبی برای تقویت این هنر اصیل و ارزشی تدارک دیده شده است.

رحیمی زنگنه یادآور شد: تقویت، استعدادیابی، حمایت و توجه بیشتر به نمایشنامه نویسان از جمله برنامه های تدارک دیده شده اداره ارشاد کرمانشاه برای تقویت تئاتر استان است و اجرای آن ها می تواند ما را در کشور به رتبه بسیار خوبی برساند.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در ادامه، نبود نمایشنامه های قوی را ضعف اصلی تئاتر استان برشمرد و گفت: این ضعف ها اگر برطرف نشود می تواند مانع تولید تئاترهای قوی و فاخر شود.

رحیمی زنگنه همچنین با اشاره به مشکلات مالی در تمامی حوزه های فرهنگ و هنر خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد دولت جدید در زمینه توسعه هرچه بیشتر فرهنگ و هنر تمام تلاش خود را به کار می بندیم تا این مشکلات لطمه ای به بحث فرهنگ و هنر کرمانشاه وارد نکند.