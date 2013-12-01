واگذاری پروژه های مسکن مهر به پیمانکاران خصوصی مشکل ساز است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فشی شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان کردستان با اشاره به تعویق هفت ساله تحویل مسکن به تعدادی از متقاضیان مسکن مهر اظهار داشت: اگر روند ساخت مسکن مهر از ابتدا در دست تعاونی ها بود اجرای پروژه های مسکن مهر آنقدر طولانی نمی شد.

وی افزود: بیشترین بار مشکلات مسکن مهر از زمانی آغاز شد که مسکن و شهرسازی خود با متقاضیان قرارداد می بست و با این کار به صورت کامل تعاونی ها را در بحث اجرا حذف کرد.

رئیس هیئت مدیره تعاونی های مسکن سنندج ادامه داد: با تحویل مسکن مهر به تعاونی ها تا 90 درصد پیشرفت در پروژه ها را شاهد بودیم و البته با دخالت بخش دولتی در روند اجرای پروژه مسکن مهر اوضاع باز هم به هم خورد و افتتاح پروژه های به اتمام رسیده به پای مسکن و شهرسازی و تمام کاستی ها به پای تعاونی ها نوشته شد.

فشی یادآور شد: بهترین راه برای رفع مشکلات حوزه مسکن مهر این است که پروژه ها به تعاونی ها واگذار شود و مسکن و شهرسازی و پیمانکاران از اجرا و دخالت در این پروژه ها کنار گذاشته شوند.

وی بیان کرد: گرانی مصالح و مشکلات دیگر بر سر راه اجرای پروژه ها وجود دارد ولی پیمانکاران هزینه پروژه ها را از اول تا آخر متمم از اتحادیه مسکن مهر گرفته اند که این یک سوء استفاده در مسکن مهر توسط پیمانکاران است.

رئیس هیئت مدیره تعاونی های مسکن سنندج گفت: پیمانکارانی در بخش مسکن مهر در سنندج وجود دارند که با گذشت دو سال و نیم از بستن قرارداد، هنوز پروژه هایشان در مرحله فونداسیون باقی مانده است.

فشی خواستار فروش تعدادی از واحدهای تجاری در حوزه مسکن مهر سنندج به منظور رفع مشکلات اعتباری این پروژه شد و اظهار داشت: ‌فروش این واحدها و تزریق بخشی از پول آن می تواند تا حد زیادی در رفع مشکلات مالی و افتتاح بخش زیادی از پروژه های مسکن تاثیرگذار باشد.