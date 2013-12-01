تامین 2.5 میلیون دلار سرمایه در گردش صادرکنندگان

طاهر شه‌حامد در گفتگو با مهر از صدور 2 ميليارد و 400 ميليون دلار ضمانت نامه اعتباري براي كمك به تامين منابع مالي صادر كنندگان خبرداد و گفت: این ضمانتنامه‌ها در مرحله قبل از حمل و يا اصطلاحا تامين سرمايه در گردش مورد نياز صادرکنندگان صادر گرديده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: يكي از وظايف اصلي صندوق طبق اساسنامه حمايت از صادركنندگان و كمك به تامين منابع مالي مورد نياز آنها و نیز تسهيل اخذ وامهاي صادراتي از سيستم بانكي است. بر اين اساس در سنوات قبل تعامل صندوق در قالب صدور ضمانت نامه اعتباري بعنوان جانشين وثايق مورد نياز سيستم بانكي از صادر كنندگان صرفا با تعداد محدودي از بانكهاي دولتي صورت مي گرفت.

وی تصریح کرد: در سنوات اخير با بازنگري فرآيندها دامنه تعامل صندوق با بانكها در جهت تامين مالي صادرات گسترش يافته است؛ به نحوی كه هم اكنون 22 بانك دولتي و خصوصي و حتي برخي بانكهاي خارجي با پوشش هاي تضميني صندوق اقدام به اعطاي تسهيلات به صادر كنندگان ايراني مي نمايند.

شه‌حامد، در خصوص سهم بانكهاي مختلف از پوشش‌هاي تضميني صندوق گفت: بانك توسعه صادرات ايران بعنوان بانك تخصصي حامي صادرات كشور تعامل خوبي با صندوق داشته، به نحوی که به تنهايي 52 درصد پوششهاي تضميني صندوق براي تامين سرمايه در گردش مورد نياز صادر كنندگان يعني رقمي حدود يك ميليارد و 250 ميليون دلار از پوششهاي ارائه شده مربوط به تامين مالي صادراتي اين بانك بوده است. پس از آن به ترتيب بانكهاي صنعت و معدن، كشاورزي، اقتصاد نوين، تجارت و ملي قرار دارند.

وي در خصوص عدم استفاده كافي بانكها از خدمات صندوق نيز افزود: اعتقاد ما بر آن است كه حتي در شرايط دشوار اعتباري نيز هنوز ظرفيتهاي بسيار مناسبي در سيستم بانكي وجود دارد و امكان چندين برابر شدن پرتفوي وام هاي صادراتي تمامي بانكها با پوشش صندوق وجود دارد.