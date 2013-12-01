مهسا السادات موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این طرح تحقیقاتی نشان داده شد که در 70 درصد موارد جوانان اصفهانی در هنگام اوقات فراغت به اینترنت رجوع می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه در 35 درصد موارد سینما رفتن به اتفاق دوستان انتخاب این افراد است ، افزود: سهم مطالعه مطبوعات 25 درصد و شرکت در کلاس‌های فوق برنامه به 55 درصد می‌رسد.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان ادامه داد: بازدید از اماکن سیاحتی زیارتی 50 درصد، استفاده از برنامه‌های ورزشی 40 درصد و مطالعات غیرعلمی از خواندن کتاب‌های تاریخی و مذهبی در 33 درصد موارد اعلام شده است.



وی بیان کرد: 73 درصد نوجوانان تماشای ماهواره را تنها به دلیل تنوع برنامه‌ها بر تماشای تلویزیون داخلی ترجیح می‌دهند.



موسوی با بیان اینکه سپری کردن اوقات فراغت به نحو مطلوب و مناسب نشاط روحی و رضایت خاطر را به همراه دارد، افزود: یکی از مستندترین مطالعات در شناخت یک جامعه مطالعه در نحوه گذراندن اوقات فراغت مردم آن است.



عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان اظهار داشت: باید برای گذراندن اوقات فراغت برنامه‌ریزی و با اعضا خانواده تبادل نظر کرد.



وی گفت: این تحقیق با هدف شناسایی علایق و گرایشات نوجوانان، خواهان برنامه‌ریزی صحیح مسئولان امور فرهنگی و فوق برنامه مطابق با سلایق نوجوانان انجام شد تا خانواده‌ها، مربیان مدارس، مسئولان، روانشناسان تربیتی و جامعه شناسان به این مهم اهمیت بیشتری بدهند.



موسوی اظهار داشت: مسئولان لازم است تا حد امکان در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده تا رضایت فردی و اجتماعی نوجوانان را بدنبال داشته باشد.



وی ابراز داشت: ایجاد جذابیت در برنامه‌های تلویزیونی مناسب نوجوانان و نمایش فیلم‌های مورد علاقه آنها و نیز ایجاد مراکز ورزشی کافی جهت دسترسی برای پر کردن اوقات فراغت آنها پیشنهاد می‌شود.

