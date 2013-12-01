صنعت گران و کارآفرینان کرمانشاه ایده های خلاقانه خود را به استانداری ارائه دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رضایی روز یکشنبه در دیدار با جمعی از صنعت گران و کارآفرینان استان کرمانشاه، اظهار داشت: هر کاری که به ذهن صنعت گران و کار آفرینان می رسد، می توانند آن را تدوین و به مدیریت ارشد استان ارایه کنند تا بر اساس آن ها نقشه راهی ترسیم و برنامه های لازم برای کاهش نرخ بیکاری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه از شیوه های اجرایی برای حل مشکلات شناخت دقیق دارم، تاکید کرد: صنعت گران و کارآفرینان براث پیشبرد امور و حل مشکلات هر برنامه و راهبردث که داشته باشند، مد نظر قرار مث گیرد زیرا قصد داریم با یک عزم ملث استان را به سمت ارتقا شاخص هاث برتر کشور سوق دهیم.

رضایی اظهار کرد: مردم و دولت از ما کار، تلاش، پیگیری و برنامه می خواهند لذا از تمام مدیران اجرایی این استان می خواهم که نهایت اهتمام خود را در این مسیر بکار گیرند.

استاندار کرمانشاه با تاکید بر اینکه از انجام کار برای مردم و ایجاد شغل برای جوانان لذت می برد، یادآور شد: هیچ منتی هم بر مردم ندارم چرا که وظیفه خود می دانم برای رفع مشکلات مردم و خصوصا جوانان تلاش کنم.

رضایی همچنین با بیان اینکه کارهای مربوط به مناسبات اقتصادی باید لحظه ای مورد پیگیری قرار گیرد، خاطرنشان کرد: در هر لحظه آماده کمک به پیشبرد مسایل اقتصادی هستم و ساختار اجرایی استان را همراه و همگام با صنعت گران و کارآفرینان به منظور اشتغالزایی جوانان اصلاح خواهیم کرد چرا که ظرفیت های استان برای توسعه و پیشرفت بسیار گسترده است.

در این نشست همچنین صنعت گران و کارآفرینان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مسایل استان پرداختند و آمادگی خود را برای کمک به روند ایجاد شغل و توسعه طرح های صنعتی اعلام کردند.

