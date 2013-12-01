کتاب شهدای اصناف مازندران چاپ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحمدپور صبح یکشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی صنعت،معدن و تجارت افزود: این کتاب در کنگره 10 هزار و 400 شهید استان مازندران رونمایی می شود.

محمد پور عمران با بیان اینکه امروز تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است، اظهار داشت: بی شک برگزاری اجلاسیه کنگره بزرگداشت ده هزار و 400 شهید استان در 12 دی ماه سالجاری پاسداشت کوچکی از یاد و خاطره گوهران گران سنگی است که به معراج رحمت سبحان رسیده اند.



رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه اجلاسیه کنگره استان یک رخداد بزرگ فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت است تصریح کرد: به همراه عموم مردم شریف استان،خانواده بزرگ صنعت،معدن و تجارت نیز در برگزاری با شکوه اجلاسیه مذکور مشارکت حداکثری خواهیم داشت.

