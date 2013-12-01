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۱۰ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۶

محمدپور:

کتاب شهدای اصناف مازندران چاپ شد

کتاب شهدای اصناف مازندران چاپ شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران از چاپ اولین کتاب شهدای اصناف استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمحمدپور صبح یکشنبه در جلسه کمیته پشتیبانی صنعت،معدن و تجارت افزود: این کتاب در کنگره 10 هزار و 400 شهید استان مازندران رونمایی می شود.

محمد پور عمران با بیان اینکه امروز تکریم و تعظیم از مقام شامخ شهدا یک وظیفه و ضرورت غیر قابل انکار است، اظهار داشت: بی شک برگزاری اجلاسیه کنگره بزرگداشت ده هزار و 400 شهید استان در 12 دی ماه سالجاری پاسداشت کوچکی از یاد و خاطره گوهران گران سنگی است که به معراج رحمت سبحان رسیده اند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با اشاره به اینکه اجلاسیه کنگره استان یک رخداد بزرگ فرهنگی در حوزه ایثار و شهادت است تصریح کرد: به همراه عموم مردم شریف استان،خانواده بزرگ صنعت،معدن و تجارت نیز در برگزاری با شکوه اجلاسیه مذکور مشارکت حداکثری خواهیم داشت.
 

کد مطلب 2186129

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