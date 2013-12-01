مشکلات پروژه های نیمه تمام مسکن مهر رفع شود/خدمت به مردم اولویت کاری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شهبازی شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان کردستان اظهار داشت: توجه ویژه به اجرای پروژه های نیمه تمام مسکن مهر در کردستان باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و تحویل این پروژه ها تا قبل از اتمام سال ضروری است.

وی با بیان اینکه مسکن مهر در تمام استان های کشور توانسته تا حدودی مشکلات حوزه مسکن مردم را حل کند، افزود: بررسی و پیگیری مشکلات از وظایف اصلی مسئولان است و مدیران باید این مهم را اولویت کاری خود قرار دهند.

استاندار کردستان با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه اجرای پروژه های مسکن مهر استان وجود دارد، ادامه داد: با توجه به شرایط کشور و افزایش قیمت ها و تنگناهای اعتباری مشکلات در بحث اجرای پروژه مسکن مهر وجود دارد که امیدواریم با تدابیر دولت به تدریج این مشکلات حل شوند.

شهبازی با بیان اینکه گرانی مصالح به دلیل تحریم ها مهمترین دلیل تاخیر در بهره برداری کامل پروژه های مسکن مهر در استان است، یادآور شد: اصلی ترین مانع اتمام پروژه ها به ویژه مسکن مهر بحث گرانی مصالح است و این طبیعی است که به دلیل تحریم ها نرخ تمام شده پروژه ها افزایش یافته است و این بار سنگینی را بر دولت و متقاضیان مسکن مهر وارد می کند.

وی با اشاره به اینکه سهم استان از تخصیص منابع سال جاری تنها 13 درصد بوده که با این رقم نمی توان اعتبارات زیادی به بخش های مختلف داد و در اجرای تعهدات مشکلاتی ایجاد می شود، بیان کرد: همفکری و مساعدت در اجرای سریع و مناسب پروژه ها توسط مدیران لازم است و بزرگترین خدمت به مردم کردستان در حوزه مسکن، اتمام پروژه چهار هزار و 500 واحدی مسکن مهر در بهاران سنندج است.

استاندار کردستان اولویت بندی واحدهای در حال ساخت با توجه به پیشرفت فیزیکی به منظور رفع مشکلات را ضروری دانست و گفت: اولویت شورا باید رسیدگی به مشکلات واحدهایی باشد که در حال حاضر پیشرفت 90 درصد به بالا دارند و به خاطر نبود امکانات جزئی تا کنون به بهره برداری نرسیده اند.

شهبازی با بیان اینکه کمترین اعتبار دولتی برای کمک به اجرای این پروژه ها را نداریم، افزود:‌ باید با امکانات و اعتبارات خود تعاونی ها و کمک و همیاری دستگاه های مختلف به ویژه دستگاه های خدمات رسان زمینه بهره برداری از پروژه های مسکن مهر را در استان فراهم کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بزرگترین خدمت به مردم این است که در راستای رفع مشکلات آنها اقدامی صورت گیرد، اظهار داشت: نباید با گفتن مشکلات و یا کاستی ها حرکات بسیار خوبی که در زمینه اجرای طرح مسکن مهر در استان صورت گرفته را خدشه دار کرد.

استاندار کردستان خواستار رایزنی های شرکت برق کردستان برای کاهش میزان اعتبار مورد نیاز برای امتیازات مشترکین با توجه به موقعیت و شرایط خاص استان شد و ادامه داد: در صورتی که از این راه قادر به رفع مشکل نشدید به صورت اقساط امتیازات را به متقاضیان مسکن مهر واگذار کنید.

شهبازی در مورد پیشنهاد اتحادیه مسکن مبنی بر فروش تعدادی از واحدهای تجاری پروژه مسکن مهر به منظور رفع مشکلات مالی سد راه این طرح بیان کرد: بر اساس قانون پول حاصل از فروش واحدهای تجاری به صورت مستقیم وارد خزانه دولت می شود.

وی بیان کرد: باید با رایزنی های لازم با تهران در صورت امکان پذیر بودن بخشی از پول فروش واحدهای تجاری را بابت حق آماده سازی به مسکن مهر اختصاص داد.