به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم های مستند "کمی بالاتر" به کارگردانی لقمان خالدی و "لطفا بوق بزنید" ساخته رضا فرهمند با نظر شورای سیاستگذاری جشنواره، به بخش مسابقه بین‌الملل مستندهای نیمه بلند (30 تا 60 دقیقه) جشنواره سینماحقیقت اضافه شدند. همچنین پیش از این 8 فیلم ایرانی حاضر در بخش مسابقه بین الملل هفتمین دوره جشنواره سینماحقیقت به این شرح معرفی شده بودند:

مستندهای کوتاه: "قوناق قوشلار" (پرندگان مهاجر) ساخته حسین دادگر، "کوچ" به کارگردانی علی احمدی زرین کلایی

مستندهای نیمه بلند: "پیر پسر" به کارگردانی مهدی باقری، "عروسک کاموایی" ساخته عزت الله پروازه، "گرمابان" ساخته شهرام میراب اقدم

مستندهای بلند: "انتهای خیابان پاستور" ساخته محسن خان جهانی، "برای گونگادین بهشت نیست" به کارگردانی سیدغلامرضا نعمت پور، "خاطراتی برای تمام فصول" به کارگردانی مصطفی رزاق کریمی

هفتمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت با شعار "حقیقت بهترین راهنماست" طی روزهای 19 تا 26 آذرماه 1392 در سینما فلسطین و سینما سپیده برگزار خواهد شد.