تلاش دولت برای ارائه به موقع بودجه قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس در جمع خبرنگاران درباره ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس گفت: این طور که از سوی نماینده دولت عنوان شده درباره زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس امشب تعیین تکلیف خواهد شد که بالاخره بودجه روز چهارشنبه به مجلس می رسد یا نه.

وی افزود: تاکید آقای نوبخت در جلسه شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت این بود که تلاشمان این است که تا چهارشنبه بتوانیم بودجه را به مجلس برسانیم.

نماینده مردم شاهرود در مجلس خاطر نشان کرد: زحمات دولت در این بخش قابل تقدیر است اینکه خود را مقید دانستند و در زمان قانونی بودجه را تهیه کنند، با وجود اینکه امسال سال اول تشکیل دولت است و بی تردید دولت برای تدوین بودجه با مشکلات بسیاری مواجه بوده است.

جلالی گفت: آقای نوبخت توضیحات مخصوصی را درباره نرخ ارز و سقف بودجه ارائه داده اما صلاح نیست ما درباره آن توضیح دهیم. بهتر است که خودشان به عنوان نماینده دولت درباره سقف احتمالی، نرخ ارز، نرخ نفت، تفکیک بودجه بر اساس درآمدهای مختلف توضیحاتی را بدهند.

وی خاطر نشان کرد: هنوز سقف بودجه بسته نشده و فقط عنوان کردند که رمیزان آن در چه محدوده ای است.

همچنین مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جمع خبرنگاران درباره زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: جلسه صبح و عصر امروز دولت برای بررسی بودجه است تا ان شاء الله به موقع تقدیم مجلس شود.