به گزارش خبرنگار مهر، ششمین مجلد از کتاب «نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی» با موضوع نقد و بررسی 6 مجلد از کتاب‌های منتشر شده درباره انقلاب اسلامی به چاپ رسید.

نخستین مقاله این کتاب به نقد کتاب «سقوط دولت بازرگان» اختصاص دارد که حاوی مقالاتی است که از سوی چهره‌های شناخته شده جریان ملی مذهبی نگاشته شده و در دو مقطع قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تحلیل مسائل مرتبط با ایران از طریق کم‌رنگ کردن نقش روحانیت در نهضت اسلامی و پررنگ کردن نقش ملیون می‌پردازد.

دومین مقاله این کتاب نیز به نقد کتاب «از کاخ شاه تا زندان اوین» نوشته احسان نراقی می‌پردازد. این کتاب شامل گزیده‌ای از خاطرات نراقی شامل هشت جلسه ملاقات و گفتگوی او با محمدرضا پهلوی و نیز دوران سه ساله زندانی‌ شدنش در زندان اوین است. به عبارت دیگر نقد این کتاب، نقد خاطرات خود نوشته نراقی از سال‌های 57 تا 62 است.

سومین کتاب بررسی شده در این مجموعه کتاب «25 سال در کنار پادشاه (اردشیر زاهدی)» است که توسط ابوالفضل آتابای گردآوری شده و رویکردش تحلیل مسائل مرتبط با ایران در فاصله سال‌های 1332 تا 1357 است.

چهارمین مقاله این کتاب به نقد اثری با عنوان «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» نوشته احمد اشرف و علی بنو عزیزی می‌پ‍ردازد که در 6 بخش روند شکل‌گیری و نقش طبقات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران را با تطبیق حوادث مختلف تاریخی به بحث و بررسی گذاشته است.

در پنجمین مقاله از این اثر، کتاب «سقوط شاه» نوشته فریدون هویدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این کتاب از زبان برادر امیرعباس هویدا به موضوع تحلیل مسائل مربوط به تاریخ انقلاب اسلامی از جمله محاکمه و اعدام برادرش پرداخته شده است.

در آخرین مقاله از این اثر نیز کتاب «خاطرات شعبان جعفری» شامل مصاحبه و خاطره‌نگاری هما سرشار از وی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

نقدهای منتشرشده در این کتاب را به ترتیب محمدعلی صدر شیرازی، باقر صبوری، رسول صابر دمیر‌چی، ایمان حسین قزل‌ایاق، پریسا نوبهار و مهدی حق‌بین نوشته‌اند و کتاب نیز از سوی مرکز اسناد انقلاب اسلامی با قیمت 7200 تومان منتشر شده است.